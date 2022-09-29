Турция придумала альтернативу российским картам "Мир"

Туроператоры предложат туристам собственную карту.

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Сегодня, 29 сентября, стало известно о том, какую альтернативу придумали турецкие туроператоры российским картам "Мир", обслуживание которых в стране прекращают все новые банки.

По данным издания Sabah, русским приезжим туристический бизнес Турции предложит приобрести собственную карту на некую сумму в лирах. С этой карты можно будет оплачивать покупки, питание и развлечения. Туроператоры потом сами рассчитаются с поставщиками услуг. Говорят, что отели и авиакомпании по путевкам получают оплату от туроператоров и проблем с этим не возникает.