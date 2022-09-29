Турция придумала альтернативу российским картам "Мир"

Туроператоры предложат туристам собственную карту.
Сегодня, 29 сентября, стало известно о том, какую альтернативу придумали турецкие туроператоры российским картам "Мир", обслуживание которых в стране прекращают все новые банки.
По данным издания Sabah, русским приезжим туристический бизнес Турции предложит приобрести собственную карту на некую сумму в лирах. С этой карты можно будет оплачивать покупки, питание и развлечения. Туроператоры потом сами рассчитаются с поставщиками услуг. Говорят, что отели и авиакомпании по путевкам получают оплату от туроператоров и проблем с этим не возникает.
Турецкая сторона уверена, что такая схема сделает популярнее организованные поездки. Кроме того, она удобнее туристам: взять с собой крупную сумму наличными не всегда безопасно и удобно. Координатор по странам СНГ компании Pegas Touristik Орхан Санкар считает, что формула снизит траты россиян в Турции, но это не сильно скажется на гостиничном и туристическом бизнесе, так как пик сезона позади.