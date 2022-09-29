Британская авиакомпания разрешила пилотам и стюардам носить юбки

Британская авиакомпания Virgin Atlantic внесла правки в правила ношения униформы. Теперь члены экипажа могут выбирать одежду, соответствующую их самоидентификации.

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«То есть мужчина-пилот может с легкостью сменить брюки на юбку, а женщина-стюардесса – облачиться в брючный костюм», – передает Life.

В заявлении компании отмечено, что каждый может покорить мир независимо от того, как он себя идентифицирует. В Virgin Atlantic считают, что важно защищать индивидуальность своих сотрудников.