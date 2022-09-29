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34 минуты назад

Расходы зарубежных туристов в Бразилии выросли на 84% с января по июль

ТВ БРИКС

Расходы иностранных туристов в Бразилии с января по июль этого года составили более 2,7 миллиардов долларов (около 14,5 миллиардов реалов по сегодняшнему обменному курсу), что на 84% превышает сумму, зарегистрированную за тот же период прошлого года (1,5 миллиарда долларов).

Расходы зарубежных туристов в Бразилии выросли на 84%
Фото: ТВ БРИКСТВ БРИКС

Информацию обнародовало Министерство туризма на основе данных Центробанка.

Только в июле этого года было получено 389 миллионов долларов, что на 74% больше, чем в том же месяце 2021 года (223 миллиона долларов).

По данным Министерства туризма, полученные результаты свидетельствуют о существенном восстановлении сектора, сильно пострадавшего от кризиса COVID-19. Об этом сообщает The Rio Times.

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