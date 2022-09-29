Россиянка рассказала о неприятной стороне немцев

Туристка из России съездила в Германию и назвала четыре неприятных факта о жителях ФРГ, передает «Лента.ру».

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По словам россиянки, немцы могут жаловаться на многие вещи. Например, если в мусорном пакете будут неотсортированные вещи, они сообщат об этом в специальные службы.

Российская туристка была удивлена тем, что в Германии по воскресеньям не работают аптеки и магазины. В этот день приобрести что-то из еды можно лишь на заправках, где приходится переплачивать в два-три раза.

Путешественница отметила, что на территории ФРГ достаточно плохо развит сервис доставок и продуктов на дом. По ее словам, заявку нужно оставлять заранее, так как доставка идет до нескольких дней.