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4 часа назад

Россиянка побывала в Германии и рассказала о жалобах со стороны немцев

FBM.ru

Туристка из России съездила в Германию и назвала четыре неприятных факта о жителях ФРГ, передает «Лента.ру».

Россиянка рассказала о неприятной стороне немцев
Фото: FBM.ruFBM.ru

По словам россиянки, немцы могут жаловаться на многие вещи. Например, если в мусорном пакете будут неотсортированные вещи, они сообщат об этом в специальные службы.

Российская туристка была удивлена тем, что в Германии по воскресеньям не работают аптеки и магазины. В этот день приобрести что-то из еды можно лишь на заправках, где приходится переплачивать в два-три раза.

Путешественница отметила, что на территории ФРГ достаточно плохо развит сервис доставок и продуктов на дом. По ее словам, заявку нужно оставлять заранее, так как доставка идет до нескольких дней.

Туристка из России рассказала, что среди немцев нет соседской поддержки и взаимопомощи. Особенно, если это межличностные отношения.

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