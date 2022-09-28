Россиянам предложили бюджетную альтернативу Турции и ОАЭ

«Сейчас существенно пересматривается полетная карта, потому что традиционные осенне-зимние направления невозможны даже в среднесрочной перспективе, — рассказал президент уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев . — Операторы и авиаперевозчики ищут разные варианты». Так, в качестве альтернативы рассматриваются Иран , Оман , Тунис . Возможны варианты полетной программы в Юго-Восточную Азию, Южную Америку и Северный Кипр.

Ранее эксперты туротрасли раскрыли россиянам оптимальную стоимость отдыха в конце октября на курортах ОАЭ. Провести недельный отпуск с семьей на предстоящих осенних каникулах можно минимум за 205 тысяч рублей. В сумму входит проживание в гостинице категории пять звезд с питанием на базе завтрака на трех человек.