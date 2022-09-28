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1 час назад

Номера в приграничных отелях Финляндии заполнили россияне

Ivyborg.ru

После объявления в России частичной мобилизации новера в приграничных отелях были раскуплены.

Номера в приграничных отелях Финляндии заполнили россияне
Фото: Ivyborg.ruIvyborg.ru

По информации телеканала Yle, вблизи восточной границы Финляндии отели заполнились маленькие отели заполнились россиянами.

Как рассказала телеканалу владелица отеля Salpalinjan Hovi в Лаппеенранта Анне Сорса-Вайникка, ситуация исключительная. Российские автомобили приезжают всю ночь, люди спрашивают, есть ли в отеле места.

"Многие приходят спросить, так как они не могут забронировать отель онлайн картой", — отметила она.

Ранее погранохрана Финляндии предложила огородить забором часть границы с Россией. Ограждение длиной не менее 130 километров с системой технического контроля должно прослужить 50 лет.

Заграница,
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