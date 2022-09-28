Номера в приграничных отелях Финляндии заполнили россияне

После объявления в России частичной мобилизации новера в приграничных отелях были раскуплены.
По информации телеканала Yle, вблизи восточной границы Финляндии отели заполнились маленькие отели заполнились россиянами.
Как рассказала телеканалу владелица отеля Salpalinjan Hovi в Лаппеенранта Анне Сорса-Вайникка, ситуация исключительная. Российские автомобили приезжают всю ночь, люди спрашивают, есть ли в отеле места.
"Многие приходят спросить, так как они не могут забронировать отель онлайн картой", — отметила она.
Ранее погранохрана Финляндии предложила огородить забором часть границы с Россией. Ограждение длиной не менее 130 километров с системой технического контроля должно прослужить 50 лет.