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35 минут назад

Таиланд ожидает наплыва российский туристов

runews24.ru

Таиланд ожидает, что в страну волной хлынут российские туристы.

Таиланд ожидает наплыва российский туристов
Фото: runews24.rurunews24.ru

В местных СМИ обсуждается тема, что россияне стремятся выехать в страны, где не нужны визы. Власти надеются, что у путешественников из РФ Таиланд также станет популярным направлением.

Тем более, что королевство планирует увеличить доходы от туризма, и все делает в этом направлении.

С 1 октября снимаются все коронавирусные ограничения. Кроме этого увеличивается время безвизового пребывания на территории страны до 45 дней.

Еще один приятный бонус. Таиланд и Россия заключили двустороннее соглашение о безвизовом режиме.

Этой зимой планируется возобновление чартерных рейсов. Помимо этого «Аэрофлот» собирается запустить рейсы в Бангкок и в Пхукет.

Заграница,Аэрофлот,
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