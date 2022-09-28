Таиланд ожидает наплыва российский туристов

Таиланд ожидает, что в страну волной хлынут российские туристы.

Фото: runews24.ru runews24.ru

В местных СМИ обсуждается тема, что россияне стремятся выехать в страны, где не нужны визы. Власти надеются, что у путешественников из РФ Таиланд также станет популярным направлением.

Тем более, что королевство планирует увеличить доходы от туризма, и все делает в этом направлении.

С 1 октября снимаются все коронавирусные ограничения. Кроме этого увеличивается время безвизового пребывания на территории страны до 45 дней.

Еще один приятный бонус. Таиланд и Россия заключили двустороннее соглашение о безвизовом режиме.