Таиланд ожидает наплыва российский туристов

Таиланд ожидает, что в страну волной хлынут российские туристы.
В местных СМИ обсуждается тема, что россияне стремятся выехать в страны, где не нужны визы. Власти надеются, что у путешественников из РФ Таиланд также станет популярным направлением.
Тем более, что королевство планирует увеличить доходы от туризма, и все делает в этом направлении.
С 1 октября снимаются все коронавирусные ограничения. Кроме этого увеличивается время безвизового пребывания на территории страны до 45 дней.
Еще один приятный бонус. Таиланд и Россия заключили двустороннее соглашение о безвизовом режиме.
Этой зимой планируется возобновление чартерных рейсов. Помимо этого «Аэрофлот» собирается запустить рейсы в Бангкок и в Пхукет.