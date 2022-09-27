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53 минуты назад

Как выглядит один из самых живописных заброшенных отелей в мире

Мира Маркина

Что вы представляете, когда слышите про заброшенные отели? Полупустые комнаты, разбитые стекла, облезлые обои — следы некогда былой роскоши зданий? Спешим вас разубедить: существуют и другие полузабытые гостиницы, которые сумели сохранить великолепие даже без пристального внимания человека. Как выглядит один из таких отелей, смотрите в материале «Рамблера».

Как выглядит один из самых живописных заброшенных отелей в мире
Фото: Romainveillon.comRomainveillon.com

Французский фотограф Ромен Вейнон — большой любитель побродить по заброшенным зданиям, поэтому неудивительно, что во время своей поездки в Ирландию он посетил одну из заброшенных гостиниц страны. По словам Ромена, он был удивлен той красоте, которую увидел внутри.

Romainveillon.com

Комнаты отеля были покрыты папоротником и плющом. В помещениях остались многие предметы интерьера, в том числе вазы, старые картины, люстры и шторы. Более того, в гостинице Вейнон даже наткнулся на фен, телефон, книги и стаканы.

«Когда у вас есть возможность исследовать такое удивительное место, вы чувствуете себя как в одном из тех постапокалиптических фильмов, где человечество исчезло с лица земли, и вы блуждаете по пустому миру»,

— признался француз.

Romainveillon.com

К слову, в прошлом году Ромен Вейнон представил свою книгу под названием Green Urbex с фотографиями заброшенных мест, в которых он побывал.

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