Загадочное явление Лох-Несса привлекает туристов

Сотни людей якобы видели своими глазами лохнесское чудовище. Хотя никаких доказательств не было, гигантское существо в настоящее время является самой популярной туристической достопримечательностью Шотландии, ежегодно привлекая на знаменитое озеро полтора миллиона любопытных посетителей

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Официальный реестр наблюдений неопознанного животного ведется Гэри Кэмпбеллом, который в 2018 году подсчитал, что туризм, связанный с озером Лох-Несс, приносит шотландской экономике $600 миллионов в год. Несси стал постоянным брендом мирового значения, способным привлекать толпы восторженных туристов со всей планеты. И все надеются, что им посчастливится увидеть мифическое чудовище своими глазами, хотя вероятность подобного статистически близка к нулю — хотя бы потому, что большую часть года озеро Лох-Несс окутано туманом и видимость невелика.

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Несмотря на это, шотландская казна комфортно разбухает. Ежегодно страну посещают 3,58 млн иностранных туристов, 1,5 млн из них не пропускают посещение озера недалеко от города Инвернесс. Как добавляет Кэмпбелл, во всем этом буме совершенно не важно, верите ли вы в существование Несси или считаете это всего лишь слухом. Поисковая система Google ежемесячно регистрирует около 200 000 запросов, связанных с озерным монстром, и еще 120 000 — с жильем поблизости.

Любой может искать

Вышеупомянутый официальный реестр наблюдений за Несси уже насчитывает 1140 более или менее достоверных случаев ее наблюдения, а с прошлого года в нем также работает веб-камера, которая постоянно следит за уровнем озера — и на сегодняшний день зафиксировала дюжину «происшествий». На сайте организации каждый желающий может заполнить форму с описанием увиденного.

Интерес регулярно возрождают новые свидетельства, поток которых не прекращается даже спустя почти 90 лет после того, как была сделана первая фотография предполагаемого монстра. Первоначально местные органы регистрировали 20-30 отчетов в год, за исключением 1933 года, когда их было зафиксировано более пяти десятков. В настоящее время насчитывается в среднем восемь свидетельств, обычно в туристический сезон. В рекордном 2019 году наблюдатели сообщили о 18 предполагаемых наблюдениях за Несси, в то время как в этом году их было четыре, последнее из которых произошло 25 апреля: пара, отдыхавшая в соседней хижине, как сообщается, заметила что-то на поверхности в 6:16 утра. Поэтому они сняли видеозапись, которую позже рассмотрел эксперт и заявил, что на кадрах можно отчетливо распознать какое-то существо, выходящее из воды, размеры которого, безусловно, превышают размеры, например, птицы или выдры.

Карьера с монстром

На берегу озера, площадь которого примерно соответствует Липно в Южной Чехии, с 1980 года работает музей, посвященный знаменитому чудовищу: в основном он предлагает широкий обзор мошенничеств, с которыми в прошлом сталкивались энтузиасты-искатели – многие из них не были обескуражены и посвятили себя исследованиям в течение многих лет. 58-летний Стив Фелтем, систематически ищущий Несси с 1991 года, стал рекордсменом, даже занесенным в книгу Гиннеса. Он впервые попал на озеро семилетним мальчиком и с тех пор тело воды не перестает его очаровывать, хотя за все это время он не встретил ни одного доказательства возможного присутствия мифического создания.

Однако шанс увидеть что-то подозрительное во время пребывания на озере Лох-Несс не совсем равен нулю. Хотя это, скорее всего, угорь или осетр, каждое такое происшествие вызывает огромное волнение у пассажиров круизных лайнеров. Суда ходят по поверхности с 1975 года и в настоящее время ежегодно перевозят до трехсот тысяч человек. Часовой круиз включает в себя несколько остановок и позволяет путешественникам с биноклями и фотоаппаратами проявить собственную инициативу. На кораблях есть и гидролокаторы, а три года назад им даже удалось зафиксировать под водой неизвестный движущийся объект длиной около восьми метров.

Страховка от Несси

Чудовище, которого, по-видимому, вообще не существует, в последние десятилетия породило прибыльный бизнес. От этого выигрывает подавляющее большинство местных предприятий, хотя они могут и не иметь никакого отношения к туризму. Гигантская статуя, напоминающая динозавра, стала иконой — именно так и должно выглядеть существо: Наблюдатели чаще всего описывают гиганта с длинной изогнутой шеей и четырьмя конечностями, напоминающими плавники. Это навело некоторых экспертов на мысль, что это могло быть настоящее мезозойское существо, пережившее вымирание своих собратьев в шотландском озере.

В любом случае, сегодня в научном сообществе преобладает мнение, что все наблюдения Несси можно рационально объяснить. Однако все еще есть немало тех, кто отказывается принимать такой ответ и не относится к слухам о монстре легкомысленно. А так как это золотая жила для местных жителей, то они охотно подкармливают тайну. Поэтому неудивительно, что, например, в 2005 году организаторы шотландского триатлона предоставили участникам страховку в размере миллиона долларов на случай, если во время купания в озере на них нападет неизвестное животное. Они утверждали, что пловцы будут перемещаться, среди прочего, по заливу Уркхарт, где несколько раз видели Несси.

Гигантский угорь

На поиски в здешние воды уже не одно десятилетие регулярно отправляются серьезные научные экспедиции. В период с 1962 по 1972 год действовало специальное Управление по изучению феномена Лох-Несс, а в 1987 году были проведены первые крупномасштабные поиски с использованием подводных радаров. Трехдневная операция Deepscan стоимостью в один миллион фунтов стерлингов выявила сразу три неизвестных объекта размерами 78–180 метров, однако поднять их на поверхность не удалось.

В 2003 году телекомпания BBC организовала двухлетнее исследование с использованием шестисот гидролокаторов. Цель состояла в том, чтобы выяснить, могут ли потомки мезозойских водных рептилий скрываться в глубоких расщелинах. Предполагалось, что, как и его современные родственники, он дышал легкими, и, таким образом, внимание было направлено на обнаружение выдыхаемого воздуха. Однако никаких результатов не последовало, и официальное заключение заключалось в том, что лохнесское чудовище было просто мифом.