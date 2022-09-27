Турэксперт Анна Невзорова рассказала, что квест по отъему денег может начаться уже при заселении в отель.

К примеру, на ресепшене могут сообщить, что все бюджетные, но приличные номера уже заняты, осталось только помещение с низким уровнем комфорта. Однако если вы готовы заплатить чуть больше, то вам предоставят отличный номер.

Неопытных туристов могут убедить, что напитки в минибаре номера, а также кондиционер должны оплачиваться дополнительно.

В кафе и ресторане комплемент от шеф-повара поставленный официантом на стол может оказаться включенным в счет. Также надо внимательно смотреть на цены в меню. Иногда в заведениях ушлые рестораторы указывают цены в непонятной валюте.

А если вам потребовалось обменять валюту, то лучше прибегнуть к услугам официального банка, чтобы не угодить в историю с мошенничеством.