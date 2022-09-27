Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+15° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
2 часа назад

Россиянам рассказали, как на них наживаются сотрудники турецких отелей

runews24.ru

Турэксперт Анна Невзорова рассказала, что квест по отъему денег может начаться уже при заселении в отель.

К примеру, на ресепшене могут сообщить, что все бюджетные, но приличные номера уже заняты, осталось только помещение с низким уровнем комфорта. Однако если вы готовы заплатить чуть больше, то вам предоставят отличный номер.

Неопытных туристов могут убедить, что напитки в минибаре номера, а также кондиционер должны оплачиваться дополнительно.

В кафе и ресторане комплемент от шеф-повара поставленный официантом на стол может оказаться включенным в счет. Также надо внимательно смотреть на цены в меню. Иногда в заведениях ушлые рестораторы указывают цены в непонятной валюте.

А если вам потребовалось обменять валюту, то лучше прибегнуть к услугам официального банка, чтобы не угодить в историю с мошенничеством.

Выбирая поездку обращайте внимание на цену. Если она ниже рынка, значит определенно есть какой-то подвох. К примеру, у автобуса может не оказаться кондиционера.

Заграница,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители