Пролив Босфор в Стамбуле: разнообразие морских путешествий

Прогулка по Босфору в Стамбуле в высокий сезон подарит массу незабываемых впечатлений, позволит убежать от дневного зноя.

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Стамбул – один из самых необычных городов в мире с идеальнейшим балансом архитектуры, культуры, вкусной еды и дружелюбных жителей. Равнины, озера, реки, долины, холмы и горы – местность отличается огромным разнообразием рельефа.

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Босфорский пролив – волшебные приключения для каждого

В высокий сезон прогулки по Босфору в Стамбуле подарят массу незабываемых впечатлений. Продолжительность пролива более 30 километров. Это одна из самых важных суходольных жил великой Турции и современного судоходства, которая соединяет Мраморное и Черное моря.

По проливу прокатиться можно и на государственном транспорте, и на прогулочных коммерческих паромах, и на частных небольших паромах и яхтах. Различаются предложения продолжительностью, комфортабельностью, количеством свободного времени, которое выдается туристу для времяпровождения на суше, и стоимостью билета.

Чаще всего маршруты стартуют с порта. Именно здесь один из самых больших рынков уличной еды, который манит вкусными и ароматными запахами. Путешественники смогут попробовать именитый местный бутерброд с рыбой.

Но некоторые перевозчики предлагают отправиться в путь с набережной Эминеню. Индивидуальная экскурсия стоит дороже, но впечатлений от нее можно получить массу. Прогуливаясь по набережной, можно насладиться открывающимися уникальными видами, сфотографироваться на фоне чистого моря.

Преимущества и особенности индивидуального путешествия

Индивидуальная экскурсия – незабываемый, продолжительный круиз по морю на изящной яхте. Клиентам предлагаются эксклюзивные дегустации традиционных напитков и блюд. Центральное место здесь занимают морепродукты. Повара используют только свежие и только выловленные компоненты.

Большой популярностью пользуется трехчасовая программа с дегустацией сыров и различных вин. Тур стоит дорого, но желающих в него отправиться предостаточно. Туристы во время морского путешествия могут изведать до 7 сортов напитков, но к винной карте прилагаются орешки, фрукты и домашние сыры.

На протяжении всего плавания морским путешественникам рассказываются истории виноделия, легенды и подробности технологии производства игристого напитка. Более трех часов занимает тур, для детей, возраст которых до 6 лет, путешествие будет бесплатным. Для подростков стоимость билета снижена наполовину.