Раскрыты зарубежные альтернативы горнолыжным курортам в Сочи

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Отмечается, что в зависимости от направления, горнолыжные туры в безвизовые для россиян соседние страны будут стоить на 30–50 процентов дешевле, чем аналогичная путевка на сочинскую Красную Поляну. В период новогодних праздников разница в стоимости может составить 100 процентов.

Так, в АТОР подчеркнули, что путевки на горнолыжные курорты Армении уже доступны для бронирования у компаний Coral Travel, ANEX Tour, «ВЕДИ ГРУПП» и PAC Group. Стоимость туров с перелетом из Москвы стартует от 60 тысяч рублей на двоих.

Тем временем путевки на горнолыжный курорт «Шахдаг» в Азербайджане туристам из РФ готовятся предложить Space Travel, «ВЕДИ ГРУПП», Coral Travel «Русский Экспресс» и PAC Group. В настоящее время все они ожидают цен от принимающих компаний и гостиниц.