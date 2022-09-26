Россиянка рассказала об обманах местных жителей на отдыхе в Египте

Российская туристка раскрыла три популярные схемы обмана от египтян, с которыми она столкнулась во время отдыха. Об этом стало известно в понедельник, 26 сентября.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Так, египетские уличные торговцы нередко прибегают к обману. Одна из российских путешественниц подошла к торговцу купить напиток за доллар. Мужчина громко объявлял цену, но после того, как увидел, что девушка не местная, поднял стоимость газировки до трех долларов.

По словам отдыхающей, однажды местные жители предложили ее туристической группе угоститься местной едой и кальяном якобы совершенно бесплатно, однако в итоге потребовали плату.