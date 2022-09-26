Россиянка назвала Узбекистан «застывшей историей»

Российская тревел-блогерша, приехавшая в Узбекистан 10 лет спустя, восхитилась самобытностью и красотой страны и назвала ее «застывшей историей». Впечатлениями от поездки она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Яндекс.Дзен» .

Как призналась путешественница, она смогла выделить лишь два больших изменения после первого посещения страны в 2012 году. Так, в республике практически полностью исчез черный рынок обмена валюты. Кроме того, с 2022 года туристам разрешается быть в Узбекистане без регистрации не более двух недель — оформить ее можно в гостинице.