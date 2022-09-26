Россиянка раскрыла три схемы мошенничества в Египте

Российская туристка, побывавшая на экскурсиях в Египте, раскрыла три схемы развода от местных жителей, с которыми столкнулась во время отдыха. Об уловках она рассказала порталу «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Читательница портала уточнила, что была на экскурсии в древнем египетском городе Люксор. Помимо красоты и истории места, на нее произвело большое впечатление алчное поведение местных жителей, которые стремились выманить с иностранцев больше денег. Россиянка вспомнила ситуацию, когда египтяне предложили ее группе угоститься лепешками и покурить кальян, соврав при этом, что это совершенно бесплатно.

«Потом мы поехали в храм Хатшепсут и тут нам мило предложили сфотографировать нас. Но после фото нам показали знаками "давай деньги" — пришлось заплатить, чтобы забрать телефон. И тут я поняла, что это не проявление доброты, а развод», — пожаловалась туристка.