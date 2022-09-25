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1 час назад

Россиянка побывала в Казахстане и назвала удивляющие черты казахов

Lenta.ru

Российская путешественница побывала в столице Казахстана Астане и раскрыла удивляющие национальные черты местных жителей. Об этом она поделилась в личном блоге «Не сидеть на месте» на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка побывала в Казахстане и назвала удивляющие черты казахов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам путешественницы, ей сразу бросилась в глаза «простота» казахов. Во время поездки она жила в элитном жилом комплексе и часто видела жителей дома, спускающихся в магазин или во двор в пижаме или домашней одежды. Еще одним потрясающим свойством граждан Казахстана автор блога назвала «откладывать все на потом», отметив, что поначалу считала это шуткой и стереотипом.

«Но столкнувшись не раз на деле с таким подходом, я поразилась точному описанию такой суперспособности. Забавно, но когда понимаешь, что это что-то вроде национальной черты, то такое отношение к делам даже не злит», — призналась россиянка.

При этом туристка добавила, что общение с казахами оставило у нее только положительные эмоции: девушка выделила открытость, доброжелательность и желание помочь. Кроме того, путешественница подчеркнула, что местные жители хорошо относятся к русским.

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