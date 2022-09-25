Анталью за 8,5 месяцев посетило более 10 млн иностранцев

«Впервые в истории аэропорт Антальи в этом году обслужил более 1 млн британских граждан. Обрадовал также Казахстан, откуда в этом году мы впервые приняли около полумиллиона пассажиров. Это больше, чем в 2019 году. Из Германии также прибыло больше пассажиров, чем в 2019 году. Нам не удалось достичь рекорда только из-за снижения числа пассажиров на фоне украинско-российского кризиса. Особую поддержку оказали «Турецкие авиалинии», много пассажиров прибыли из России на рейсах THY. Всего в сутки совершались 80 прямых рейсов из России, и более 40 процентов из них осуществляется с THY», - сказал он.