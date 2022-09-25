Анталью за 8,5 месяцев посетило более 10 млн иностранцев

Всего туристическую столицу Турции за 8,5 месяцев года посетило более 10 млн иностранных туристов.
Генеральный директор аэропорта Fraport TAV Дениз Варол рассказал агентству «Анадолу», что пассажиропоток в аэропорту приближается к рекордному уровню 2019 года.
Варол напомнил, что в 2019 году пассажиропоток в аэропорту Антальи составил около 35 млн человек. «За 8,5 месяцев с начала года аэропорт Антальи обслужил свыше 23 млн человек. Если бы не война между Россией и Украиной , мы бы достигли рекорда допандемийного 2019 года», - уверен он.
Варол отметил, что в июле аэропорт Антальи занял 7-е место среди аэропортов Европу по числу пассажиров.
В этом году удалось привлечь пассажиров из альтернативных рынков, констатировал он.
«Впервые в истории аэропорт Антальи в этом году обслужил более 1 млн британских граждан. Обрадовал также Казахстан, откуда в этом году мы впервые приняли около полумиллиона пассажиров. Это больше, чем в 2019 году. Из Германии также прибыло больше пассажиров, чем в 2019 году. Нам не удалось достичь рекорда только из-за снижения числа пассажиров на фоне украинско-российского кризиса. Особую поддержку оказали «Турецкие авиалинии», много пассажиров прибыли из России на рейсах THY. Всего в сутки совершались 80 прямых рейсов из России, и более 40 процентов из них осуществляется с THY», - сказал он.