Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+16° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
1 час назад

Анталью за 8,5 месяцев посетило более 10 млн иностранцев

RusTurkey.com

Всего туристическую столицу Турции за 8,5 месяцев года посетило более 10 млн иностранных туристов.

Анталью за 8,5 месяцев посетило более 10 млн иностранцев
Фото: RusTurkey.comRusTurkey.com

Генеральный директор аэропорта Fraport TAV Дениз Варол рассказал агентству «Анадолу», что пассажиропоток в аэропорту приближается к рекордному уровню 2019 года.

Варол напомнил, что в 2019 году пассажиропоток в аэропорту Антальи составил около 35 млн человек. «За 8,5 месяцев с начала года аэропорт Антальи обслужил свыше 23 млн человек. Если бы не война между Россией и Украиной , мы бы достигли рекорда допандемийного 2019 года», - уверен он.

Варол отметил, что в июле аэропорт Антальи занял 7-е место среди аэропортов Европу по числу пассажиров.

В этом году удалось привлечь пассажиров из альтернативных рынков, констатировал он.

«Впервые в истории аэропорт Антальи в этом году обслужил более 1 млн британских граждан. Обрадовал также Казахстан, откуда в этом году мы впервые приняли около полумиллиона пассажиров. Это больше, чем в 2019 году. Из Германии также прибыло больше пассажиров, чем в 2019 году. Нам не удалось достичь рекорда только из-за снижения числа пассажиров на фоне украинско-российского кризиса. Особую поддержку оказали «Турецкие авиалинии», много пассажиров прибыли из России на рейсах THY. Всего в сутки совершались 80 прямых рейсов из России, и более 40 процентов из них осуществляется с THY», - сказал он.

Заграница,Turkish Airlines,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители