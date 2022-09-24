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2 часа назад

Британская туристка внезапно умерла на пляже в Португалии

Lenta.ru

45-летняя туристка из Великобритании умерла на пляже в Португалии после того, как искупалась в море. Об этом сообщает Metro.

Британская туристка внезапно умерла на пляже в Португалии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Британка скончалась на пляже Прайя-ду-Пенеку региона Алгарве в среду, 21 сентября. Как говорится в сообщении Национального морского управления Португалии, женщина вышла из воды около часа дня и внезапно почувствовала себя плохо. Местные жители сразу же вызвали спасателей.

Врачи скорой помощи попытались реанимировать британскую туристку на месте, но она скоропостижно скончалась. Ее тело было доставлено в центр судебно-медицинской экспертизы в городе Портиман.

Причины смерти и имя покойной не называются.

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