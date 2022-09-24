Британскую модель затравили в самолете за огромную грудь

Модель, которая может похвастаться «самой большой грудью в Великобритании», подверглась нападкам попутчиков из-за ее огромного бюста.

Фото: Cq.ru Cq.ru

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Лея Паркер летела из Лас-Вегаса в родной Лондон. 26-летняя британка забронировала место эконом-класса, но площадь оказалась недостаточной для ее груди. По словам Леи, она изо всех сил старалась не причинять неудобств пассажирам.

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Попутчики разозлились на грудастую британку и пожаловались бортпроводникам с просьбой отсадить девушку. Гламурная модель утверждала, что экипаж самолета встал на сторону других пассажиров.

В конце концов Паркер была вынуждена покинуть забронированное место и сесть на кухню в задней части самолета, так как другого свободного места не было.

Только одна стюардесса отнеслась к девушке корректно, предложив ей подушки для дополнительного комфорта во время 10-часового полета на самолете.

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