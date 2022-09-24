Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+19° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
2 часа назад

Британскую модель затравили в самолете за огромную грудь, которая больше головы

Cq.ru

Модель, которая может похвастаться «самой большой грудью в Великобритании», подверглась нападкам попутчиков из-за ее огромного бюста.

Британскую модель затравили в самолете за огромную грудь
Фото: Cq.ruCq.ru
Cq.ru

Лея Паркер летела из Лас-Вегаса в родной Лондон. 26-летняя британка забронировала место эконом-класса, но площадь оказалась недостаточной для ее груди. По словам Леи, она изо всех сил старалась не причинять неудобств пассажирам.

Cq.ru

Попутчики разозлились на грудастую британку и пожаловались бортпроводникам с просьбой отсадить девушку. Гламурная модель утверждала, что экипаж самолета встал на сторону других пассажиров.

В конце концов Паркер была вынуждена покинуть забронированное место и сесть на кухню в задней части самолета, так как другого свободного места не было.

Только одна стюардесса отнеслась к девушке корректно, предложив ей подушки для дополнительного комфорта во время 10-часового полета на самолете.

Cq.ru

По прилету Паркер пожаловалась авиакомпании на неприятный опыт, но еще не получила извинений.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители