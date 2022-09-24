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1 час назад

Где находится самое жаркое место на земле

Диана Товсепова

Долгое время считалось, что самое жаркое место на земле — это Долина Смерти, расположенная в американской Калифорнии. Но ученые выяснили, что есть места пожарче. «Рамблер» рассказывает, где находится филиал ада на земле.

Где находится самое жаркое место на земле
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Температурный рекорд, установленный в Долине Смерти, составляет 56,7 градусов по Цельсию. Нормальному человеку такая жара покажется невыносимой, находится в таком месте без последствий для здоровья просто нельзя. Но прогресс неумолимо движется вперед, у вот у ученых появилась возможность более точно устанавливать температуру в том или ином регионе, а еще учитывать температуру поверхности земли. И тут Долине Смерти пришлось подвинуться, пропустив вперед пустыню Лут в Иране и пустыню Сонора в Мексике, где поверхность земли прогревается почти до 81 градуса по Цельсию.

Горы рядом с пустыней Лут задерживают горячий воздух, который может раскалиться почти до 71 градуса по Цельсию. Такой рекорд был зафиксирован в 2005 году.

В мексиканской пустыне Сонора похожая ситуация, вокруг нее находятся горы, а часть пустыни ниже уровня моря, что не дает горячему воздуху подниматься вверх и остывать. Дожди здесь такое же редкое явление, как и в пустыне Лут.

В России самым жарким местом считается поселок Утта, расположенный в Яшкульском районе Калмыкии. Самым жарким, кстати, не только в Калмыкии, стал 2010 год, когда воздух здесь прогрелся до 45,4 градуса по Цельсию. Но не смотря на жару, в поселке постоянно живут около 700 человек. А еще здесь находятся колодцы, откуда добывают самую чистую воду.

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