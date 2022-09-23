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1 час назад

Туристка  рассказала о «штурмующих банкоматы россиянах» в Турции

Lenta.ru

Российская туристка слетала в отпуск в Стамбул и рассказала о проблемах с оплатой картами «Мир». Особенности поездки девушка раскрыла в своем отзыве, который опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Туристка рассказала о «штурмующих банкоматы россиянах» в Турции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам путешественницы, она приехала не только для туристических целей, но и ради шоппинга, поскольку многие товары в Турции «стоят в два раза ниже, чем в России». Девушка пожаловалась на проблемы с оплатой картой «Мир» в магазинах.

«Позже мы уже не стеснялись и не переживали, а просили продавцов попробовать провести оплату второй или третий раз, чаще всего все проходило», — поделилась лайфхаком туристка.

Она рассказала, что увидела соотечественников, штурмующих банкоматы, которые обслуживают карты «Мир».

Россиянка порекомендовала туристам приезжать с утра, чтобы успеть снять наличные.

В публикации говорится, что недельный тур на двоих с размещением в пятизвездочном отеле Стамбула с завтраками обошелся путешественнице в 93 тысячи рублей.

19 сентября турецкие банки Is Bankasi и DenizBank отказались обслуживать карты «Мир» в своих банкоматах и торговых точках, использующихся как эквайер. Такое решение они приняли на фоне предупреждений властей США о возможном введении санкций против организаций, принимающих нацкарту за пределами страны.

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