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1 час назад

Чем туристам интересна «Молдавская Мекка»: видео

Диана Товсепова

О чем вы думаете, когда слышите о Молдове? У многих россиян не возникнет четких ассоциаций, а между тем эта страна обладает туристическим потенциалом и богата интересными локациями.

Так например, Оргеевский район считается туристической меккой Молдовы. Представьте, что по этим живописным местам когда-то ходили римляне, затем татаро-монголы, а после шагали гето-даки, предки молдован.

В заповеднике Старый Орхей туристов всегда много. Кто-то наслаждается пейзажами, а кто-то катается на квадрациклах. Смотрите видео, чтобы узнать подробнее о "молдавской Мекке".

Ранее мы писали о том, что надо знать о Таиланде перед поездкой.

Заграница,Видео,
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