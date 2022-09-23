О чем вы думаете, когда слышите о Молдове? У многих россиян не возникнет четких ассоциаций, а между тем эта страна обладает туристическим потенциалом и богата интересными локациями.

Так например, Оргеевский район считается туристической меккой Молдовы. Представьте, что по этим живописным местам когда-то ходили римляне, затем татаро-монголы, а после шагали гето-даки, предки молдован.

В заповеднике Старый Орхей туристов всегда много. Кто-то наслаждается пейзажами, а кто-то катается на квадрациклах. Смотрите видео, чтобы узнать подробнее о "молдавской Мекке".