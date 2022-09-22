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2 часа назад

В Чили с 1 октября отменят большинство оставшихся антиковидных ограничений

Inc-News

Местным жителям и туристам больше не придется носить маски в закрытых помещениях и иметь сертификаты о вакцинации для посещения мероприятий.

В Чили отменят большинство оставшихся антиковидных ограничений
Фото: Inc-NewsInc-News

В Чили с 1 октября снимут большинство оставшихся в стране антиковидных ограничений. Соответствующее решение уже принял Минздрав латиноамериканской страны, пишет портал Prensa Latina.

В частности, со следующего месяца чилийцам и иностранным туристам больше не нужно носить маски в закрытых помещениях (рестораны, аэропорты и другие) за исключением медицинских учреждений и лиц с симптомами коронавируса. Также в стране перестанут требовать сертификат о вакцинации для посещения мероприятий и общественных мест.

По данным издания, министерство отменяет и ограничения на заполняемость открытых и закрытых общественных пространств. Упрощается также система выборочного тестирования на ковид пассажиров в аэропортах (будет действовать только для граждан Чили).

Ранее INC News сообщали, что власти Чили спустя два с половиной года с начала пандемии открыли для туристов знаменитый остров Пасхи.

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