В Чили отменят большинство оставшихся антиковидных ограничений

Местным жителям и туристам больше не придется носить маски в закрытых помещениях и иметь сертификаты о вакцинации для посещения мероприятий.
В Чили с 1 октября снимут большинство оставшихся в стране антиковидных ограничений. Соответствующее решение уже принял Минздрав латиноамериканской страны, пишет портал Prensa Latina.
В частности, со следующего месяца чилийцам и иностранным туристам больше не нужно носить маски в закрытых помещениях (рестораны, аэропорты и другие) за исключением медицинских учреждений и лиц с симптомами коронавируса. Также в стране перестанут требовать сертификат о вакцинации для посещения мероприятий и общественных мест.
По данным издания, министерство отменяет и ограничения на заполняемость открытых и закрытых общественных пространств. Упрощается также система выборочного тестирования на ковид пассажиров в аэропортах (будет действовать только для граждан Чили).
Ранее INC News сообщали, что власти Чили спустя два с половиной года с начала пандемии открыли для туристов знаменитый остров Пасхи.