В Чили отменят большинство оставшихся антиковидных ограничений

Местным жителям и туристам больше не придется носить маски в закрытых помещениях и иметь сертификаты о вакцинации для посещения мероприятий.

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В Чили с 1 октября снимут большинство оставшихся в стране антиковидных ограничений. Соответствующее решение уже принял Минздрав латиноамериканской страны, пишет портал Prensa Latina.

В частности, со следующего месяца чилийцам и иностранным туристам больше не нужно носить маски в закрытых помещениях (рестораны, аэропорты и другие) за исключением медицинских учреждений и лиц с симптомами коронавируса. Также в стране перестанут требовать сертификат о вакцинации для посещения мероприятий и общественных мест.

По данным издания, министерство отменяет и ограничения на заполняемость открытых и закрытых общественных пространств. Упрощается также система выборочного тестирования на ковид пассажиров в аэропортах (будет действовать только для граждан Чили).