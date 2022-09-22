Экономист: Турция будет балансировать в ситуации с российскими картами «Мир»

Массовых проблем с использованием банковских карт «Мир» в Турции пока нет. Вероятно, что Анкара будет балансировать при принятии решения отказаться от них. Об этом Life.ru сообщил доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма Государственного университета управления Вадим Жуков.

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«Дальнейшее развитие этих процессов полностью зависит от того, какая чаша перевесит – выгода от расчетов для турецких банков с российскими картами или проблемы, которые могут возникнуть для бизнеса с Западом», — отметил он.

Также Жуков подчеркнул, что россияне оплачивают туры «все включено» в Турцию рублями, из-за этого дополнительных расходов почти нет. Он добавил, что по картам «Мир» средний чек обычных для туристов трат составляет около 4 тысяч рублей. С таким подходом проблем у россиян на отдыхе происходить не должно, считает специалист.

«Есть вероятность возникновения проблем у путешественников с высокими доходами, которые предпочитают путешествовать самостоятельно, собираются на шопинг в Турцию в связи с уходом из России многих известных брендов. Но доля таких туристов составляет 2–3%», — сказал эксперт.