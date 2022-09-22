У туристов, выезжающих в Финляндию, спрашивают военные билеты

Минувшей ночью туристы, выезжающие из России на личном транспорте и автобусах, столкнулись с большими очередями на финской границе: и в Торфяновке, и в Брусничном. Судя по свежим фотографиям, которые появились сегодня утром в телеграм-каналах «Финляндия на выходные» и «На границе.Ру», тенденция продолжается.
«Больше 3 часов потратили на российскую границу, еще полтора – на финскую. Ехали вчетвером. Мы с женой и двое взрослых мужчин. Спросили военники – просто показали, у всех 2 категория. В очереди спрашивали только у молодых», – пишет Максим. «Поздно вечером въезжали в Россию через Брусничное – всего 25 минут. А вот в сторону Финляндии – треш и ужас. На нашей границе около 50 машин, на финской – около 100», – сообщила Юлия.
Часть россиян столкнулась с проверками еще до границы. Вот что пишет очевидец, выезжавший на машине с финскими номерами:
«На выезде из Ленинградской области на посту тормознули. Начали очень грубо спрашивать: а че, куда, есть ли военник, были ли повестки, а если проверю? Сказали, что нет ни того, ни другого. Уверенность в словах и действиях помогла, и без допвопросов уехали на границу».
В то же время есть туристы, которые пишут, что накануне вечером мужчин призывного возраста без лишних вопросов пропускали через границу. Вероятно, многое зависит от смены пограничников.
«Мужу 30 лет, военника нет, у него ничего не спрашивали. Перед нами стоял молодой человек, который честно сказал, что обратного билета у него нет, поставили штамп и отпустили», – пишет Виктория.