У туристов, выезжающих в Финляндию, спрашивают военные билеты

«Больше 3 часов потратили на российскую границу, еще полтора – на финскую. Ехали вчетвером. Мы с женой и двое взрослых мужчин. Спросили военники – просто показали, у всех 2 категория. В очереди спрашивали только у молодых», – пишет Максим. «Поздно вечером въезжали в Россию через Брусничное – всего 25 минут. А вот в сторону Финляндии – треш и ужас. На нашей границе около 50 машин, на финской – около 100», – сообщила Юлия.