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1 час назад

Россияне описали ситуацию на границе с Грузией

Lenta.ru

На фоне частичной мобилизации в России на границе с Грузией образовалась пробка из желающих пересечь границу. В разговоре с «Лентой.ру» россияне описали ситуацию на пути к контрольно-пропускному пункту.

Россияне описали ситуацию на границе с Грузией
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пересечь сухопутную границу с Грузией можно через контрольно-пропускной пункт Верхнего Ларса, находящийся на территории Северной Осетии. Первые дорожные заторы там начали образовываться еще 20 сентября, когда были приняты новые поправки к Уголовному кодексу, описывающие наказания за преступления, совершенные в период военного времени. Также документ был дополнен понятиями «мобилизация», «военное положение» и «военное время».

Мужчина по имени Сергей рассказал «Ленте.ру», что пробка на данный момент составляет порядка семи километров, люди стоят в ней по 20 часов. Очередь движется очень медленно, последний раз движение было замечено около 20 минут назад.

Многие переживают из-за того, что россиян призывного возраста могут не пропустить на российской границе.

«Есть четкое ощущение, что это просто какая-то лотерея. Я видела, как развернули двоих мужчин призывного возраста, они поехали обратно. То есть сначала сутки отстояли в пробке, а потом их просто не пустили. Но это странно, мужчин как будто выбирают наугад: кого-то проверяют прям жестко, кого-то просто пропускают», — рассказала стоящая в пробке Вероника.

Многие путешественники, прибывающие к границе своим путем, без машины, пытаются купить себе место поближе к пропускному пункту или просто в чужой машине. Кто-то, по словам очевидцев, предлагает место в машине за 5 тысяч рублей, кто-то за 10 тысяч. Чем ближе транспортное средство к границе, тем выше ценник. Впрочем, как правило, мест в таких машинах уже нет — все распродано.

Заграница,
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