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2 часа назад

В Турции укусы комаров заканчиваются госпитализацией

RusTurkey.com

Меры, о которых сообщают турецкие СМИ, включают такие рекомендации, как ношение одежды с длинными рукавами, использование москитных сеток и желтых лампочек. Министерство также рекомендовало использовать средства от комаров.

В Турции укусы комаров заканчиваются госпитализацией
Фото: RusTurkey.comRusTurkey.com

Для общественных мест рекомендуется осушать бассейны, когда они не используются, и заменять воду не реже одного раза в два-три дня в фонтанах или в контейнерах с водой, оставленных на открытых площадках, например, в тех, которые оставлены для воды для бездомных животных.

Министерство также рекомендовало людям, возвращающимся из-за границы после посещения стран с риском малярии или других заболеваний, распространяемых комарами, обращаться в медицинские учреждения, если у них внезапно появляются такие симптомы, как лихорадка, головная боль, мышечные боли или усталость.

Больницы в Стамбуле сообщили о росте числа людей, обращающихся за медицинской помощью после укусов комаров в последние недели, что у некоторых вызывает длительный зуд и отек кожи. Профессор Зекайи Кутлубай с медицинского факультета Черрахпаша на прошлой неделе сообщил информационному агентству Demirören (DHA), что виды комаров, кусающих людей, также «меняются».

«Мы видим больше укусов Aedes, агрессивного вида», — сказал он.

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