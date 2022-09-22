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1 час назад

Туристы из разных стран приезжают в Баку за сувенирами из камыша

Мир24

В Азербайджане – бархатный сезон. Туристы продолжают приезжать в регионы республики. Все больший интерес вызывают древние традиции, ремесла и уникальные сувениры. К примеру, из камыша. С одним из мастеров, которые занимаются плетением корзин, пообщался корреспондент «МИР 24» Кямран Гусейнов.

За чем туристы из разных стран приезжают в Баку
Фото: unsplash.comunsplash.comunsplash.comunsplash.com

Его корзины и циновки раскупают мгновенно. За изделиями от Руфата Рзаева в Астаринский район приезжают из Баку и даже из-за рубежа.

«Недавно приезжали туристы из Франции. Купили у меня десять циновок. Да еще и попросили, чтобы я их азам плетения научил», – рассказал мастер Руфат Рзаев. Сам мастер этим ремеслом занимается с детства. Перенял от родителей.

«Посмотрите, сколько запасов. Хватит на сотни изделий», – поделился Руфат Рзаев.

Камыш Руфат заготавливает весной, когда растение наиболее гибкое. Ходит за ним на болото.

«Собирать камыш непросто. Иногда даже опасно. Можно пораниться при срезке. Да и змей на болоте много», – рассказывает Руфат Рзаев.

Прежде чем начать плести, мастер неделю высушивает камыш на солнце, чтобы он приобрел золотистый цвет. Затем его промывают, чтобы сделать эластичным.

«Сейчас я тку циновку, фактически так же, как ковер. Изделия из камыша очень практичные. Такой циновкой можно застелить пол и поверх ее положить дорогой шелковый ковер, и тогда он прослужит намного дольше», – рассказал Руфат Рзаев.

Изделия из камыша вбирают в себя лишнюю влагу. Поэтому в такой корзине продукты не портятся очень долго. Чтобы сплести циновку, мастеру надо пару часов. На корзину может уйти несколько дней. Руфат поет не только, когда плетет, но и со сцены сельского драмтеатра, где он участвует в постановках.

«Да я много еще чего умею. В молодости на стройках работал. В Баку возводил метро. А еще участвовал в строительстве Шамахинской обсерватории», – рассказал мастер Руфат Рзаев.

Но главным делом своей жизни Руфат все-таки называет древнее ремесло плетения. Этим летом особым спросом пользовались шляпы. В среднем плетеная циновка из камыша стоит 350 рублей, а корзина – 420.

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