Какое время года лучше выбрать для отдыха на Кубе

Лето на всей территории Кубы — самое теплое время года, но перед бронированием поездки нужно ознакомиться с прогнозом погоды, особенно в сезон ураганов с июня по ноябрь. Школы на Кубе закрываются в июле и августе, поэтому многочисленные местные туристы присоединяются к иностранцам. Культурные фестивали и живая музыка заполняют календарь круглый год.

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Высокий сезон с ноября по март — это толпы путешественников и дорогое жилье.

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В период с ноября по март на Кубу приезжают отдыхающие из северных стран. Невероятное разнообразие перелетных птиц — более 260 видов — используют остров в качестве временного перевалочного пункта именно в это время года. Цены на отели и проживание в семьях (да, это достаточно популярно) самые высокие, а к Рождеству и Новому году они поднимаются еще выше. Обычно здесь тепло, но погодные фронты, надвигающиеся с севера, могут принести кратковременные похолодания в период с декабря по февраль.

Июль и август — самые жаркие месяцы для посещения Кубы и самые оживленные. К тому же здесь выпадает изрядное количество дождей. Местные школы закрыты, поэтому пляжи и отели в популярных туристических местах переполнены. Например, в Варадеро и на прилегающих островах, типа Кайо-Коко. Обязательно бронируйте жилье заранее.

Апрель и октябрь лучше всего подходят для уединенного спокойного отдыха. К апрелю погода на Кубе уже теплая и дождей меньше, чем в начале лета. Пляжи менее многолюдны, чем в разгар летнего сезона, за исключением «Семана-де-ла-Виктория» (Неделя Победы), когда кубинцы отдыхают, чтобы отпраздновать победу Фиделя Кастро на Плайя-Хирон в 1961 году. Это событие иногда совпадает с пасхальной неделей, когда много и иностранных туристов.

Октябрь все еще жаркий, но не такой душный, и этот месяц — пожалуй, лучшее время, чтобы успеть до наступления пика сезона. Правда, существует риск сильных тропических штормов — сезон ураганов заканчивается в ноябре.

Месяцы низкого сезона — май, июнь и сентябрь — лучше всего подходят для путешественников с ограниченным бюджетом. В начале и в конце кубинского лета дождливо и жарко, но низкий сезон — удачное время, чтобы воспользоваться самыми низкими ценами в отелях. Не стоит загорать на солнце с 11:00 до 16:00, чтобы снизить риск солнечных ожогов.

Обязательно уточняйте прогноз погоды перед приездом: с июня по ноябрь — сезон ураганов, и всегда есть вероятность сильного шторма.

Январь привлекает в города любителей музыки. Холодные фронты делают вечера в январе более прохладными. Джазовый фестиваль открывается в начале года в Гаване и Сантьяго-де-Кубе, собирая музыкантов и поклонников со всего мира. Пик сезона — это непременно высокие цены на отели, трансферы и туры.

Прозрачная вода и солнечные дни делают февраль лучшим временем для дайвинга и подводного плавания на южном побережье Кубы. Пик туристического сезона в самом разгаре, поэтому бронировать машину и отель стоит заранее.

Перелетные птицы смешиваются с местными видами, пролетая через Кубу в марте, что делает этот месяц лучшим для наблюдения за птицами, особенно на водно-болотных угодьях Сьенага-де-Сапата и полуострове Гуанахакабибес в Пинар-дель-Рио. Сухой сезон также идеально подходит для других видов активного отдыха — пеших и велосипедных прогулок.

Апрель — обычно сухой месяц. За исключением напряженных пасхальных каникул, апрель предлагает низкие цены и почти пустые пляжи. Это один из самых засушливых месяцев в году, идеально подходящий для активного отдыха.

Самый низкий месяц лета, июнь — начало сезона ураганов, но днем все еще тепло и комфортно.

Июль — это школьные каникулы, когда кубинские семьи отправляются в отпуск, на побережье. Массы людей будут загорать везде, где есть вода. В Сантьяго-де-Куба проходит карнавал, один из самых оживленных фестивалей страны.

Август наполнен музыкой и фестивалями: Гавана организует свой карнавал, а в Варадеро проходит фантастический музыкальный фестиваль, который сочетает в себе лучшее из обоих миров: джаз и сон кубано — кубинский музыкальный жанр, который считается основой современной сальсы. Цены на отели снижаются после 25 августа и остаются низкими до конца октября.

Сентябрь — довольно спокойный месяц для туризма на Кубе, вероятность штормов достаточно велика. Цены падают, и путешественники с ограниченным бюджетом могут отдыхать на менее многолюдных пляжах.

Невыносимо жаркие дни постепенно проходят, но угроза тропических штормов отпугивает туристов. Октябрь заканчивается тем, что любители балета и студенты заполняют театры Гаваны.

В ноябре число путешественников снова растет. Конец года приносит относительно прохладные дни и резкий рост цен на проживание. Арендовать автомобиль становится все труднее. Гаванский марафон привлекает более 2 000 участников со всего мира.