Туристы в Турции могут перейти с «Мира» на UnionPay

Ситуация с платежами картами «Мир» и снятием наличных в Турции сильно изменилась, отмечают туристы в соцсетях. В условиях, когда сразу два банка, DenizBank и Is Bankasi, прекратили обслуживание российских карт, а в терминалах других случаются перебои, хорошей альтернативой для туристов могут стать карты китайской платежной системы UnionPay.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«Сделайте UP, и будет вам счастье», – призывают в соцсетях. Редакция TourDom.ru проанализировала свежие отзывы о платежной системе.

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Как отмечают отдыхающие, в Турции стабильно принимаются карты UnionPay российских Почта Банка, Газпромбанка, «Солидарности», Россельхозбанка. «Ни одного отказа по Газпромбанку за последние 2 недели», – пишет один из пользователей. Туристы приводят примеры успешного снятия наличных. «Аланья, 15 мин ходьбы от отеля Justiniano Club рядом с Bazar. Получил в банкомате QNB 500 лир с кобейджинговой карты UP-«Мир» Россельхозбанка. Курс 3,42 руб. за лиру. Снял также 200 долларов по курсу 64,76, комиссия за снятие 200 руб.».

Один из подписчиков поделился успешным опытом снятия наличных с карты Россельхозбанка в Halkbank без какой-либо комиссии. Правда, судя по прикрепленному к сообщению фото, это было в августе. Кроме того, не стоит забывать, что процент за конвертацию может взимать российский банк-эмитент.

Китайские карты могут пригодиться для оплаты в турецких магазинах, где не всегда проходят платежи «Миром». «Тут UP рулит», – пишет один из пользователей. В то же время отдыхающие отмечают оборотную сторону такого платежа – высокую комиссию: «Платил картой UnionPay РСХБ (счет в евро) в Duty Free в Стамбуле. Цены на товары в евро, но счет выставляют в лирах. Потери на конвертации оказались приличными».

Что касается стоимости оформления пластика китайской платежной системы, то у Газпромбанка карта на 3 года стоит 5 тыс. руб., в месяц можно снимать до 100 тыс. руб. без комиссии. В такую же сумму обойдется выпуск UnionPay в Почта Банке, комиссия за обналичивание в сторонних банках – 1–2%. Получить пластик Россельхозбанка можно за 7,5 тыс. руб. Снятие наличных будет бесплатным при условии трат от 30 тыс. руб. в предыдущий месяц.