«Постоянные туристы» рассказали об отдыхе на Шри-Ланке

В преддверии возобновления прямых рейсов на Шри-Ланку россияне, проживающие на острове, рассказали редакции TourDom.ru о местных особенностях. Они уверяют, что, несмотря на недавние беспорядки и смену правительства, отдых на острове безопасен, и делятся лайфхаками для туристов.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Обстановка на Шри-Ланке

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Начнем с главного. Уровень безопасности в стране, по заверению «постоянных туристов», сегодня не вызывает опасений. Улицы патрулирует полиция, а вероятность наткнуться на преступника минимальна; протесты закончились еще в июле, после бегства бывшего президента из республики. Ситуация с энергоснабжением, по мнению туристов, тоже стабилизировалась: да, отключения бывают и сейчас, но только в бедных районах. Туриста сегодня это уже не коснется, за редкими исключениями в отдельных местах (и не более часа в день).

Топливо на заправках также появилось, хотя по вечерам в Коломбо и на юге острова всё еще собираются длинные очереди. Тем не менее, отстояв «некоторое время», бак сегодня можно заполнить даже в пиковые часы.

Карты UnionPay на Шри-Ланке

Многих туристов интересует вопрос, можно ли оплатить товары и услуги картами UnionPay. Китайский пластик от Газпромбанка и Почта Банка не принимают в магазинах, но найти банкомат и снять деньги в крупных городах вполне возможно. На «Мир» пока рассчитывать не стоит: карты российской системы там не работают. Тем не менее уже идут переговоры с Центробанком по их внедрению.

Инфляция в стране колоссальная, но чувствуется только местными жителями: последние месяцы курс рупии падает даже быстрее, чем растут цены, так что, по уверению соотечественников, туристов это не касается.

Лайфхаки от туристов со стажем

А для обеспечения интернетом и мобильной связью опытные туристы советуют покупать сим-карту прямо в аэропорту: обычно туристические тарифы невыгодны, но конкретно на Шри-Ланке, по заверениям путешественников со стажем, это лучший вариант по соотношению «цена – качество». Единственное ограничение – срок действия: после 30 дней туристическая карта «сгорает» и нужно оформлять новую (если вы не уедете из страны раньше). Из числа операторов самым выгодным считается Mobitel: туристический тариф с 16 гигабайтами трафика и часом международных звонков обойдется примерно в 1600–2000 рупий, или 300 руб. по курсу на момент написания статьи.

Для экономии на жилье соотечественники советуют забронировать отель на 2–3 дня в интересующем районе, а уже «на месте» – искать виллу или апартаменты. По заверениям «ветеранов Шри-Ланки», так будет и дешевле, и комфортнее. Однако эти советы подойдут только тем, кто намерен путешествовать самостоятельно.

Как попасть на Шри-Ланку