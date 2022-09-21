Россиянка выяснила мнение жителей о русских в Азербайджане

«Кстати, про девушек он тоже сказал, что они в России очень веселые и простые, — добавила тревел-блогерша. — У них в стране, если у тебя еще нет толстого кошелька, своей квартиры и дорогой машины, ни одна девушка даже не взглянет в твою сторону. А русские красавицы, цитирую, ценят тебя за душу и искренность, а не за золото в кармане».