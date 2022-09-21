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5 часов назад

Россиянка выяснила мнение жителей о русских в Азербайджане

Lenta.ru

Россиянка проехалась автостопом от Крыма до Азербайджана и выяснила настоящее мнение жителей бывшей республики СССР о русских. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка выяснила мнение жителей о русских в Азербайджане
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Во время отдыха в стране девушке удалось пообщаться с одним из местных жителей, который помог ей добраться из Баку до границы с Грузией. По словам водителя, он путешествовал по многим странам, в том числе ему удалось некоторое время прожить в России.

«Он сказал, что ничего такого от страны и людей не ожидал. Он слышал разные истории, что у нас здесь относятся к людям другой нации не самым приятным образом, но лично к нему никто никаких претензий не имел», — рассказала отечественная туристка.

При этом азербайджанец подчеркнул, что считает русских очень веселыми.

«Кстати, про девушек он тоже сказал, что они в России очень веселые и простые, — добавила тревел-блогерша. — У них в стране, если у тебя еще нет толстого кошелька, своей квартиры и дорогой машины, ни одна девушка даже не взглянет в твою сторону. А русские красавицы, цитирую, ценят тебя за душу и искренность, а не за золото в кармане».

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