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3 часа назад

Россиянка испытала в Таиланде разочарование за 210 тысяч рублей

runews24.ru

Россиянка приобрела тур на двоих с завтраками в пятизвездочном отеле Паттайи. Путешествие обошлось туристке в 210 тыс. рублей.

Россиянка испытала в Таиланде разочарование за 210 тысяч рублей
Фото: runews24.rurunews24.ru

Однако ожидаемого удовольствия от отдыха гражданка России не получила. Своим отзывом она поделилась на платформе «Яндекс.Дзен»

По словам россиянки, услуги в Таиланде неоправданно дороги по сравнению с их качеством. Традиционный тайский массаж, который туристка испробовала у нескольких мастеров, ее не впечатлил.

Пляж в «полной глуши» оказался илистым, а вода недостаточно прозрачной.

По мнению путешественницы отдых в Таиланде незаслуженно распиарен, и она не понимает, что заставляет людей идти на такие жертвы.

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