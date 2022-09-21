Россиянка испытала в Таиланде разочарование за 210 тысяч рублей

Россиянка приобрела тур на двоих с завтраками в пятизвездочном отеле Паттайи. Путешествие обошлось туристке в 210 тыс. рублей.

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Однако ожидаемого удовольствия от отдыха гражданка России не получила. Своим отзывом она поделилась на платформе «Яндекс.Дзен»

По словам россиянки, услуги в Таиланде неоправданно дороги по сравнению с их качеством. Традиционный тайский массаж, который туристка испробовала у нескольких мастеров, ее не впечатлил.

Пляж в «полной глуши» оказался илистым, а вода недостаточно прозрачной.