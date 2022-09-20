Какие наличные деньги лучше взять с собой в Турцию

— Турция тяготеет к Европе. Там очень популярны расчеты в евро. С другой стороны, доллар подрастает по отношению к евро и турецкой лире, поэтому расчеты в нем будут финансово выгодными. А если туристы не хотят добавить себе хлопот с вычислениями курса, то можно брать рубли. Всем известно, что в Турции охотно принимают нашу валюту при расчетах. Отмечу, что Россия договорилась с турецкой стороной об оплате 25 процентов нашего газа в рублях. Это говорит о том, что рубль станет более востребованным. С нашей валютой там не будет проблем. Все же в данной ситуации не существует универсального финансового правила для всех туристов. Каждый может выбрать тот способ оплаты, который ему более выгоден, — объяснил аналитик.