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2 часа назад

Туристка рассказала, как жители Малайзии относятся к россиянам и американцам

Слово и Дело

Российская туристка, активно путешествующая по другим странам, рассказала, как в Малайзии относятся к гражданам РФ на фоне событий на Украине.

Как жители Малайзии относятся к россиянам и американцам
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Население Малайзии придерживается нейтралитета в политических вопросах и не осуждает людей за их национальность. Россиянка рассказала, что она путешествует автостопом и никогда не сталкивалась с негативом из-за того, что она гражданка РФ.

«Что же касается Малайзии, то у них тут очень, на наш взгляд, миролюбивая политика. Они вообще пытаются дружить со всеми, и не выступать ни на чьей стороне, одновременно. Нам люди так и говорят, что их страна хорошо относится, как к России, так и к Америке, например», — отметила туристка в блоге на «Яндекс.Дзене».

Она добавила, что россиянам в Малайзии сейчас помогают даже охотнее, чем пять лет назад. Девушка отметила, что местные жители радушно принимают ее у себя дома, подвозят и всячески поддерживают.

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