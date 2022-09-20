Как жители Малайзии относятся к россиянам и американцам

«Что же касается Малайзии, то у них тут очень, на наш взгляд, миролюбивая политика. Они вообще пытаются дружить со всеми, и не выступать ни на чьей стороне, одновременно. Нам люди так и говорят, что их страна хорошо относится, как к России, так и к Америке, например», — отметила туристка в блоге на «Яндекс.Дзене».