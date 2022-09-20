Туроператор объявил стоимость туров на Шри-Ланку

В ноябре из четырех российских городов отправятся чартеры на Шри-Ланку. Туроператор ANEX Tour опубликовал даты начала полетов и цены. Корреспондент TourDom.ru узнал, сколько стоит отдых с вылетом из Красноярска, Москвы, Новосибирска и Петербурга.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Минимальная цена турпакета из Красноярска на 9 ночей без питания в отеле 4* Drifters Hotel с 11 по 20 ноября составляет 166 тыс. руб. на двоих. Летать самолеты AZUR air в сторону Коломбо будут 9 часов, обратно – 10. Отель Taprobana Wadduwa 5* на западном побережье Шри-Ланки на те же даты стоит минимум 183 тыс. руб. с завтраками. Если выбирать с питанием «все включено», то цена за 9-дневный отдых почти 255 тыс. руб.

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Из Новосибирска программа начнется 7 ноября. 9 ночей в отеле 5* с завтраками на двоих стоят минимум 195 тыс. руб, «все включено» – 275 тыс. руб. Самый бюджетный отдых в отеле 4* обойдется в 176 тыс. руб., с завтраками – на 10 тыс. дороже. В полете туда туристы проведут чуть больше 8 часов, обратно – 9.

Жителям Петербурга повезло немного больше. Туры из Северной столицы стоят дешевле и начинаются уже 3 ноября. В том же 4-звездочном Drifters Hotel 10 ночей без питания для пары будут стоить 160 тыс. руб., с завтраками – 170 тыс. Разница с Новосибирском, конечно, небольшая, но кому-то она может показаться существенной. Перелет займет от 9 до 11 часов.

Из Москвы чартеры будут летать дважды в неделю, а минимальная стоимость тура без питания в 3-звездочном отеле начинается от 144 тыс. руб на двоих за 9 ночей.