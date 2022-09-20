Переехавшие в Грузию россияне рассказали о раздражающей черте местных

Россиян в Грузии часто пытаются вовлечь в разговоры о политике, рассказали «Ленте.ру» двое переехавших в страну программистов Анастасия К. и Евгений К. (имена изменены по просьбе собеседников — прим. «Ленты.ру»). При этом местные жители не любят говорить о внутренних проблемах страны. По словам девушки, это даже стало ее раздражать. О впечатлениях от жизни в Грузии россияне рассказали в разговоре с «Лентой.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Национальный вопрос

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При переезде Анастасию К. и Евгения К. постоянно спрашивали про их национальность, сообщили собеседники «Ленты.ру».

«Когда мы только приехали в конце апреля было много вопросов по поводу русские или украинцы. Такие вопросы в основном задавали таксисты. Бывало пару случаев, когда задавали такие вопросы на улице. Сейчас намного меньше такого»,

— поделился Евгений К.. Он предположил, что количество вопросов такого рода уменьшилось из-за того, что местные привыкли к большому количеству мигрантов вокруг.

По словам Анастасии К., такие разговоры чаще всего возникали с таксистами и праздными людьми на улицах.

«Тут все очень вовлечены в политику, и это раздражает, как ни странно. По факту это не от осознанности. Они смотрят тот же телевизор, что и люди в России, просто тут другую картинку показывают»,

— объяснила девушка.

По оценке собеседников «Ленты.ру», грузины больше и чаще хотят дискутировать о внешней политике. Однако о внутренних проблемах местные проблемах говорить не спешат. «Грузины, как по мне, помешаны на политике, — заявил Евгений К.. — По поводу каких-то внутренних проблем. Я бы не сказал, что Грузия в этом плане открыта. Многие боятся высказываться о внутренних проблемах открыто. В личных разговорах тебе что-то может и расскажут, на улице вряд ли такие вопросы будут обсуждать. Хотя люди выходят на улицы, митингуют».

Как встречают россиян

Анастасия К. рассказала, что несколько раз натыкалась на видеоролики, в которых транслировалось резко негативное отношение к россиянам в Грузии. Однако в личной беседе даже с незнакомыми людьми никто подобного поведения не проявлял, добавила собеседница «Ленты.ру».

«Я натыкалась на несколько грузинских тик-токов, где говорилось "русские домой". Такое идет от молодежи. А старшее поколение только радо гостям»,

— отметила Анастасия К..

Также девушка сообщила о том, что рядом с местами, где работают россияне, иногда появляются оскорбительные граффити.

Уровень жизни

«Что меня сильно расстроило — здесь очень низкий уровень жизни и очень низкие зарплаты. То есть в Тбилиси средняя зарплата около 800 лари. Это очень мало. Особенно при сегодняшних ценах»,

— сообщила Анастасия К..

Евгений К. добавил, что Грузия перестала быть дешевой страной для жизни. «Сейчас уже очень много народу сюда приехало из России, Белоруссии, Украины. Из-за этого цены взлетели. Конечно, у грузин выросло напряжение по отношению к приезжим людям, потому что раньше обычному работяге, который работал и получал тысячу долларов, хватало. Сейчас ему этих денег не хватает для нормальной жизни, потому что все выросло в цене и еда, и услуги и аренда жилья», — поделился Евгений К.

Цены на аренду жилья в Тбилиси уже близки к европейским, отметила собеседница «Ленты.ру». Однако сервис во многом уступает московскому, подчеркнула девушка. Поэтому рассматривать Тбилиси как выгодный вариант для проживания уже не приходится.

Также собеседники «Ленты.ру» подметили, что многие местные заимели привычку винить в мелких внутренних проблемах президента России Владимира Путина. «Мы как-то с таксистом ехали домой. На дороге поменяли поворот, теперь нужно объезжать. Таксист начал выступать: "Это все из-за Путина". Мол, дорогу эту сделали российские строители, у себя в стране все испоганили и тут теперь дороги портят», — поделилась россиянка.