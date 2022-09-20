Российская туристка, впервые побывавшая на отдыхе в Таиланде, осталась разочарована поездкой, отметив, что она «не стоила потраченных сил и средств». Своими впечатлениями от азиатского направления она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница уточнила, что была на курорте Паттайя — тур на девять ночей в пятизвездочном отеле на двоих с завтраками обошелся ей в 210 тысяч рублей. Как объяснила девушка, по приезде выяснилось, что заявленный в описании трансфер до гостиницы отсутствует — добраться до нее возможно только на такси или тук-туке, так как объект находится «на отшибе». Еще одним разочарованием стал илистый пляж с мутной водой, а также «полная глушь» вокруг.

«Честно, совсем не впечатлились, считаю, отдых в этой стране слишком распиаренный. Сейчас это не самое выгодное и не самое комфортное направление для россиян. Не понимаю, ради чего люди идут на такие жертвы?»

— недоумевает читательница портала.

Кроме того, неожиданностью для туристки стал депозит в две тысячи бат, который нужно было отдать при заселении в отель. Россиянка предупредила, что персонал пытается оставить деньги себе, например, предлагая услуги в его счет или вписывая несуществующие расходы. Также путешественницу разочаровал традиционный тайский массаж, который она попробовала в нескольких местах. По ее словам, в Таиланде услуги оказывают «дорого, в спешке и непрофессионально».

«В отеле готовили отлично, большой выбор блюд — как привычных нам из европейской кухни, так и местных интересных блюд. Уличная еда и магазины на курорте тоже порадовали: дешевые и вкусные фрукты, интересная подача и вкусная еда даже в самых невзрачных забегаловках»,

— выделила плюс Паттайи россиянка.

Помимо прочего, девушку порадовали доступность и большой выбор экскурсий. Она отметила, что приобрести их можно у соотечественников, «оплатив даже на рублевую карту».