Почему в Стамбуле так любят кошек

Шесть лет назад в Стамбуле насчитывалось 150 тысяч бездомных котов. С тех пор прошло много лет, и, вероятно, количество животных значительно увеличилось за это время. Котам разрешают ходить по улицам, спать в ресторанах и магазинах. В Стамбуле сняли документальный фильм Kedi о жизни местных кошек, а еще в районе Кадыкёй ест памятник самому известному коту города по кличке Томбили. Почему в Турции так любят кошек и не пытаются от них избавиться? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Котов почитал пророк Мухаммед

Согласно преданиям, пророк Мухаммед проповедовал с кошкой на коленях, разрешал им заходить в мечети, а как-то даже отрезал кусок своего одеяния, чтобы не побеспокоить спящего на ней животного. Есть еще одна версия. Она гласит, что кошка спасла пророку жизнь, отогнав от нее ядовитую змею. Тогда он подарил ей девять жизней.

Кошки едят крыс

В турецких портовых городах всегда водилось очень много крыс. Они заполоняли улицы. Кошки стали решением проблемы. Считается, что в VIII веке именно они спасли Стамбул от чумы, которую переносили вредители. И до сих пор животные контролируют популяцию крыс в городе.

Коты попадают в рай