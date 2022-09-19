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1 час назад

Польша ужесточает правила въезда для россиян

Клопс.Ru

Польша с 19 сентября ужесточает правила въезда для россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел республики Мариуша Каминьского.

Польша ужесточает правила въезда для россиян
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Я сегодня подписал распоряжение, ужесточающее ограничение въезда в Польшу граждан России. Это результат общих договорённостей Польши, Эстонии, Литвы и Латвии», — цитирует агентство главу польского МИД.

Въехать в четыре прибалтийские страны могут некоторые категории граждан с паспортом РФ. Такую возможность сохранили для тех, кто путешествует транзитом в Калининградскую, для обладателей видов на жительство в странах ЕС, дальнобойщиков, дипломатов, а также диссидентов.

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