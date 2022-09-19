Как дешево слетать в Турцию осенью 2022

Эти советы сделают вашу поездку намного приятнее.

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Традиционно осень – бархатный сезон в Турции. Многие ждут этого времени с нетерпением, ведь часто цены на туры снижаются, погода по-прежнему радует солнцем и теплом, а море остаётся комфортным для купания. Рассказываем, как купить путёвку по максимально выгодной цене.

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В какое время лучше ехать и сколько это стоит

В октябре в Турции — бархатный сезон: днём воздух прогревается до +26°С, а море ещё сохраняет комфортные для купания +23–24 °С. Но на каждом курорте бархатный сезон заканчивается по-разному. Например, у Анталийского побережья это середина октября, а у Эгейского — начало октября.

Даже если вы хотите максимально сэкономить, стоит обратить внимание на прямые рейсы, так как иногда в их стоимость включён багаж. Тогда разница в сумме становится не такой заметной с учётом экономии времени.

Как выгодно слетать в Турцию

Обращайте внимание на местоположение курорта

В сентябре начинается незначительное снижение цен, но стоит отметить, что качественные отели с высоким сервисом могут быть в стоп-листе, то есть номера в них чаще всего распродаются заранее. Путешественникам, выбирающим для своего отпуска сентябрь, повезло — у них есть возможность выбрать побережье Эгейского или Средиземного моря. Погода в это время даже жаркая, море удивительно комфортно для длительных заплывов. Средняя стоимость недельного тура на двоих взрослых с проживанием в отеле 5* на побережье Эгейского моря – 190 тыс. рублей, на побережье Средиземного моря чуть дешевле, около 170 тыс. рублей.

Выбирайте оптимальный период поездки

Октябрь и побережье Средиземного моря в Турции – идеальное сочетание адекватной цены, высокого качества отелей, тёплого моря и отсутствия изнурительной жары. Цены на туристические путёвки снижаются, и чем ближе к середине и концу месяца, тем более приятная стоимость туров. В конце октября мы советуем обратить внимание на более южные курорты Турции, такие как Сиде и Алания, а также посёлки, находящиеся поблизости от них. Тур с проживанием в достойном отеле 5* можно приобрести за 140–150 тыс. рублей.

Из всех осенних месяцев ноябрь – месяц самых низких цен на туристические путёвки. Это связано в первую очередь с погодой – в этот период море остывает, вечера становятся прохладными, велика вероятность дождей, но и солнечных дней в ноябре немало. Многие отели включают подогреваемые бассейны и аквапарки (при их наличии), анимация ориентируется на погодные условия и может проходить в закрытых помещениях отеля.

Неделя в отеле 5* обойдётся на двоих порядка 110–120 тыс. рублей. Турцию в ноябре выбирают родители школьников, чьи каникулы часто выпадают на этот период. Поэтому туры на школьные каникулы пользуются повышенной популярностью.

Бронируйте заранее

Как показывает многолетняя практика, раннее бронирование оправдывает себя. Туристические путёвки можно приобрести с большой выгодой, если забронировать отель заблаговременно. Скидки по акции раннего бронирования могут достигать 40% от стоимости туров. Также можно выбрать удобное время вылетов, авиакомпанию и даже аэропорт вылета (для многих клиентов это важно).

Сейчас всё чаще клиенты и туристические компании используют онлайн-общение и дистанционное бронирование туров. Согласитесь, довольно удобно, когда есть возможность выбрать и приобрести туристический продукт, не приезжая в офис. Тем более когда на самолёт остаются последние билеты или заканчивается номера в нужном отеле.

Как и чем расплачиваться