Что посмотреть на юге Турции: древние ликийские города

Что посмотреть на юге Турции: Патара и Ксантос - древние ликийские города. Помимо исторической стороны этих мест, можно посмотреть и гнездование морских черепах.

Фото: Inc-News Inc-News

На южном побережье Турции расположился уютный городок Каш, с одной стороны окруженный лазурными водами Средиземного моря, а с другой - большим количеством древних ликийских городов. Самые известные - Патара, Ксантос и Летоон находятся в 40-50 км от Каша и его окрестностей.

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Ксантос - старинный город, один из центров античной Ликии (автономного государства, расположенного на юге современной Турции, которое было завоевано сначала персами, потом Александром Македонским, римлянами и, в итоге, турками. На протяжении всего своего существования пыталось сохранить независимость).

Точной даты основания города нет, известно, что первая застройка была произведена в 1 тысячелетии до н.э. В 556 до нашей эры он был захвачен персами и полностью разрушен. В ходе других завоеваний он разрушался и заново отстраивался, на заре своего существования входил в состав Римской империи.

Сейчас раскопана лишь небольшая часть города. Можно предположить, что это дворец, и, безусловно, театр с огромной ареной и сидениями. По всему периметру зданий видны водопроводные трубы, что дает возможность предположить, что уже в те времена был водопровод, которым люди активно пользовались.

Данный памятник архитектуры знаменит своим некрополем, дойти до которого можно по широкой римской улице. Место, где ликийцы ставили гробницы, удивляет: ровные, в скалах и на скалах, красивые, когда-то, видимо украшенные и наполненные богатствами, - ныне разграбленные. Прогулка и рассматривание всех этих руин займет минимум два с половиной часа.

Недалеко от Ксантоса, практически на берегу моря, стоит еще один древний город - Патара - некогда главный порт Ликийского союза. В античные времена здесь находилось известное святилище Аполлона с Оракулом, важное для всей религиозной общественности данного периода.

Самые первые признаки жизни людей на этой территории были отнесены к 7 веку до нашей эры. Город переживал несколько периодов: персидский, эллинистический, римский, византийский, чему свидетельствуют найденные при раскопках артефакты. Он раскопан немного лучше, чем Ксантос, есть дорожки для туристов и таблички с описаниями, что есть что.

Известные достопримечательности: Триумфальная арка, театр, главная улица, булевтерий - административное здание, где заседал совет Анатолии (бывшее название Турции), зернохранилище Адриана, термы Веспасиана, ”коринфский” храм, некрополь с ликийскими захоронениями. Место гавани сейчас превратилось в болото и больше не соединено с морем, но, так или иначе, до этого места можно дойти пешком, по пути посмотрев старинные бани.

Помимо самого исторического города с парковки есть дорога на пляж “Патара”, где гнездятся морские черепахи. Времени для осмотра этого музея потребуется чуть больше - минимум три часа на хождение, фотографировании и чтение табличек.

К сожалению, многие ценности, найденные при раскопках, были вывезены из страны после окончания существования Османской Империи, и сейчас хранятся в европейских и американских музеях, а в самой Турции остались лишь руины, рассказывающие свои многовековые истории.