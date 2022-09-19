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4 часа назад

Россиянам назвали самый бюджетный способ улететь в Европу

Lenta.ru

Транзит через Турцию сегодня является самым бюджетным вариантом для путешествий в Европу. Такой способ в беседе с «Лентой.ру» подсказал основатель визового центра «ЭкспертВиз» Юрий Певзнер.

Россиянам назвали самый бюджетный способ улететь в Европу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эстония, Литва, Латвия и Польша запретили въезд россиянам, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. Согласно ограничениям, вступающим с 00:00 понедельника, 19 сентября, россиян перестали пускать в четыре европейские страны с целью туризма. При этом отмечается, что запрет на въезд распространяется не на всех граждан.

«Был вариант въезда через Литву — это и был самый бюджетный вариант. Но сейчас мы знаем, что границы Прибалтики закрыты для граждан России, поэтому этот вариант больше невозможен», — сказал Певзнер.

Основатель визового центра сообщил, что после запрета Эстонией, Литвой, Латвией и Польшей на въезд для путешествий в Европу осталось мало вариантов.

«Один из них, самый дешевый сегодня, — это Турция. Также есть вариант, например, лететь через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), но это уже значительно дороже. Можно еще посмотреть вариант с пересадкой через Грузию. Но самый бюджетный вариант все равно будет Турция», — заключил он.

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