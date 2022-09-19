Россиянам назвали самый бюджетный способ улететь в Европу

«Один из них, самый дешевый сегодня, — это Турция. Также есть вариант, например, лететь через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), но это уже значительно дороже. Можно еще посмотреть вариант с пересадкой через Грузию. Но самый бюджетный вариант все равно будет Турция», — заключил он.