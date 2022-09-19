Число бронирований в Турцию на Новый год выросло в несколько раз

Продажи туров в Турцию на Новый год уже превышают значения прошлого года в несколько раз. Об этом говорится в сообщении АТОР.

Фото: unsplash.com unsplash.com

"Туристы начали активно бронировать новогоднюю Турцию. По состоянию на середину сентября 2022 года показатели продаж туров на Новый год у ряда туроператоров уже в несколько раз превышают значения аналогичного периода прошлого года", - отмечается в сообщении.

Видео дня

При этом в АТОР отметили, что туроператоры пока в процессе выставления своих полетных программ на зиму и Новый год. Тем не менее, по данным АТОР, эксперты ожидают существенного роста спроса на новогоднюю Турцию. По прогнозам Space Travel, спрос подрастет минимум на 30-40%. Уже сейчас, по наблюдениям туроператоров, бронирования на новогодние даты идут многим лучше, чем в начале осени прошлого года.

"Заявки идут очень активно. По нашим расчетам, объем отправленных туристов на новогодние даты должен быть в пять раз больше по сравнению с прошлым годом", - подсчитали в Pegas Touristik. "Спрос на новогодние туры сейчас выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Для сравнения: в прошлом году в середине сентября забронировано было в 25 раз меньше новогодних туров. На данный момент туры в Турцию на Новый год покупают туристы из Москвы, Екатеринбурга, Самары, Минеральных Вод, Сочи, Уфы, Санкт- Петербурга и Казани", - рассказали АТОР в пресс-службе Anex Tour.

Активны в вопросе покупки туров в Турцию на Новый год и туристы Fun&Sun, Tez Tour, "Интуриста". В Space Travel АТОР сообщили о том, что, несмотря на то, что для Турции характерна относительно небольшая глубина продаж и основной всплеск спроса на новогодние туры будет не раньше ноября, заявки на Новый год уже есть. Клиенты компании проявляют большой интерес к новогодним турам в Стамбул, но, конечно, будут пользоваться спросом и другие регионы Турции, в том числе Анталья, отметили в Space Travel.

"Если сравнивать средний чек за этот и прошлый год, то в этом году по имеющимся броням средний чек туров в зимнюю Турцию выше в два раза", - заявили в пресс-службе Anex Tour.