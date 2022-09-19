Россиянка возмутилась «обдираловкой» в Египте

Российская туристка побывала в любимом отеле Египта после реновации и назвала отдых «наглой обдираловкой». Разочарованиями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен» .

Как уточнила туристка, она вернулась в отель «спустя пять лет, после реновации», однако осталась разочарована итогами обновления. В первую очередь читательница портала пожаловалась на повышение цен и активное навязывание платных услуг. Например, перед заездом багаж туристов проверяли через рамку металлодетектора, а после заставляли ждать в очереди на ресепшен — опция приоритетного заселения предлагалась за деньги.