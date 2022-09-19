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2 часа назад

Россиянка возмутилась «обдираловкой» в Египте

Lenta.ru

Российская туристка побывала в любимом отеле Египта после реновации и назвала отдых «наглой обдираловкой». Разочарованиями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Как уточнила туристка, она вернулась в отель «спустя пять лет, после реновации», однако осталась разочарована итогами обновления. В первую очередь читательница портала пожаловалась на повышение цен и активное навязывание платных услуг. Например, перед заездом багаж туристов проверяли через рамку металлодетектора, а после заставляли ждать в очереди на ресепшен — опция приоритетного заселения предлагалась за деньги.

«Внезапно в ресторане или в спа-центре могут предложить какую-то услугу и только по факту вы узнаете, что это было за дополнительную плату. Персонал не компетентен, не знакомы даже с базовыми правилами гостеприимства», — возмутилась россиянка.

Также путешественнице не понравилось отсутствие стабильного расписания трансфера до пляжа и плохая организация обслуживания в ресторане. Плюсами отдыха стали водные развлечения и экскурсии.

«Перед выездом активно навязывают услугу упаковки багажа, оправдывая ценой ниже, чем в аэропорту в два раза. Так оно и есть, но знайте, что с вероятностью 90 процентов вам придется вскрывать эту упаковку для досмотра — меня попросили открыть чемодан из-за упаковки лекарств. Зря потраченные деньги», — предупредила туристка.

Заграница,Видео,
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