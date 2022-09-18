Как россиянам попасть в Тунис

Россиянам для того, чтобы отдохнуть на курортах Туниса, не нужно получать визу, при условии, что они летят туда прямым рейсом и сроком до 90 дней. Для пересечения границы нужно иметь загранпаспорт, заполненную анкету, отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 48 часов до поездки, или экспресс-теста не старше 24 часов. Можно также попасть в Тунис по сертификату о вакцинации. В стране одобрены российские вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт". Однако поставлены они должны быть не позднее, чем за 7 дней до вылета. Детям до 18 лет никакие справки не нужны. Медицинскую страховку редко проверяют, но она должна быть с покрытием лечения от коронавируса.