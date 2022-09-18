Как россиянам попасть в Тунис

Тунис открыл свои границы для иностранных путешественников, в том числе из России. Как туристам попасть в страну и что необходимо для въезда? Рассказываем в материале "Рамблера".
Россиянам для того, чтобы отдохнуть на курортах Туниса, не нужно получать визу, при условии, что они летят туда прямым рейсом и сроком до 90 дней. Для пересечения границы нужно иметь загранпаспорт, заполненную анкету, отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 48 часов до поездки, или экспресс-теста не старше 24 часов. Можно также попасть в Тунис по сертификату о вакцинации. В стране одобрены российские вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт". Однако поставлены они должны быть не позднее, чем за 7 дней до вылета. Детям до 18 лет никакие справки не нужны. Медицинскую страховку редко проверяют, но она должна быть с покрытием лечения от коронавируса.
Что касается перелета, на данный момент прямых рейсов в Тунис нет, несмотря на то, что оперштаб разрешил возобновить авиасообщение. Поэтому цены на билеты совсем не демократические. Так, рейс из Москвы в Тунис на 8 октября с 22 часовой пересадкой в Алжире стоит 17 520 рублей на одного. Авиакомпания Turkish Airlines предлагает билет на ту же дату за 51 280 рублей с двухчасовой пересадкой в Стамбуле.
Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, практически полностью отменены. Заведения открыты, но необходимо носить маски в общественных местах и соблюдать дистанцию.