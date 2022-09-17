Почему Оман - новый Египет

Оман – это государство на Аравийском полуострове, граничащее с Объединенными Арабскими Эмиратами. Почему это идеальное место для отдыха на замену уставшим от Египта? Рассказываем в материале "Рамблера".

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В Омане уникальная природа. В отличие от государств-соседей это не сплошная пустыня. В Омане есть горы, водопады, фьорды, длинные песчаные пляжи на побережье Аравийского моря. Кроме того, здесь сохранилась арабская самобытность, которая была еще несколько веков назад.

Также из плюсов для отдыхающих - в Омане 320-350 дней в году солнечная погода. Средняя температура воздуха в Маскате в сентябре - плюс 36 градусов, в январе - плюс 25 градусов, в июне - плюс 41 градус. Поэтому отдыхать там можно круглый год.

К туристам из России в стране относятся очень дружелюбно. Однако существуют некоторые ограничения, касающиеся поведения и внешнего вида отдыхающих.

В Омане множество курортов, а в отелях очень высокий уровень сервиса, который сравнивают с уровнем ОАЭ. Россияне чаще всего выбирают четырех- и пятизвездочные гостиницы. Среди городов, в которых останавливаются туристы: Низва, Салала, Сохар, Сур, Дакм.