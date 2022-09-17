Почему Оман - новый Египет

Оман – это государство на Аравийском полуострове, граничащее с Объединенными Арабскими Эмиратами. Почему это идеальное место для отдыха на замену уставшим от Египта? Рассказываем в материале "Рамблера".
В Омане уникальная природа. В отличие от государств-соседей это не сплошная пустыня. В Омане есть горы, водопады, фьорды, длинные песчаные пляжи на побережье Аравийского моря. Кроме того, здесь сохранилась арабская самобытность, которая была еще несколько веков назад.
Также из плюсов для отдыхающих - в Омане 320-350 дней в году солнечная погода. Средняя температура воздуха в Маскате в сентябре - плюс 36 градусов, в январе - плюс 25 градусов, в июне - плюс 41 градус. Поэтому отдыхать там можно круглый год.
К туристам из России в стране относятся очень дружелюбно. Однако существуют некоторые ограничения, касающиеся поведения и внешнего вида отдыхающих.
В Омане множество курортов, а в отелях очень высокий уровень сервиса, который сравнивают с уровнем ОАЭ. Россияне чаще всего выбирают четырех- и пятизвездочные гостиницы. Среди городов, в которых останавливаются туристы: Низва, Салала, Сохар, Сур, Дакм.
Как попасть в Оман? Визу можно получить в аэропорту по прилете в страну. Гражданам России можно оформить ее по упрощенной схеме: онлайн на сайте полиции Омана. Добраться из Москвы до столицы Маската можно с пересадкой. Например, в Дубае, Шардже, Стамбуле или Абу-Даби. Однако цены на билеты нельзя назвать бюджетными. Стоимость перелета из Москвы в столицу начинается от 30 тысяч рублей в одну сторону с вылетом во второй половине октября.