Куда россиянам можно вылететь по новым визовым правилам

Ранее ЕС аннулировал договор об упрощенном получении шенгенской визы гражданам России.

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Эксперты поделились, куда еще можно слетать россиянам после отмены упрошенного оформления шенгенской визы Евросоюзом.

Например, свободно можно перемещаться с внутренними паспортами РФ по районам и городам Абхазии.

Не ужесточала пока своих требований на получение виз для жителей РФ и Австрия. Правда, чтобы попасть в нее, нужно лететь через другую страну, так как для самолетов из России страна закрыла воздушное пространство. Чаще всего россияне используют для этого Турцию, как транзитную страну.

Еще один хороший туристический вариант – Азербайджан. У страны все еще работает воздушное сообщение с Россией и виза для этого не нужна. Правда все еще требуется прививка от коронавируса, однако, российский «Спутник–V» страна принимает.

Также Аргентина и Бразилия все еще пускают к себе россиян без виз, но в них также нужно добираться с пересадками.

Виза еще нужна в Бельгию, но для этого подойдёт любой шенген в другую страну.

Например, оформить такую шенгенскую визу можно в Венгрию или Румынию, для поездки в которых агентства все еще свободно принимают документы.