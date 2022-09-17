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12 минут назад

Куда россиянам можно вылететь за границу по новым визовым правилам

runews24.ru

Ранее ЕС аннулировал договор об упрощенном получении шенгенской визы гражданам России.

Куда россиянам можно вылететь по новым визовым правилам
Фото: runews24.rurunews24.ru

Эксперты поделились, куда еще можно слетать россиянам после отмены упрошенного оформления шенгенской визы Евросоюзом.

Например, свободно можно перемещаться с внутренними паспортами РФ по районам и городам Абхазии.

Не ужесточала пока своих требований на получение виз для жителей РФ и Австрия. Правда, чтобы попасть в нее, нужно лететь через другую страну, так как для самолетов из России страна закрыла воздушное пространство. Чаще всего россияне используют для этого Турцию, как транзитную страну.

Еще один хороший туристический вариант – Азербайджан. У страны все еще работает воздушное сообщение с Россией и виза для этого не нужна. Правда все еще требуется прививка от коронавируса, однако, российский «Спутник–V» страна принимает.

Также Аргентина и Бразилия все еще пускают к себе россиян без виз, но в них также нужно добираться с пересадками.

Виза еще нужна в Бельгию, но для этого подойдёт любой шенген в другую страну.

Например, оформить такую шенгенскую визу можно в Венгрию или Румынию, для поездки в которых агентства все еще свободно принимают документы.

Нет проблем также в посещении и Саудовской Аравии, в которую оформляют всем турвизу в электронном формате.

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