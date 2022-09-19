Что нужно знать туристам об отдыхе на Шри-Ланке

Шри-Ланка привлекает российских туристов пляжным отдыхом и экскурсионными программами. Уже объявлено о планах возобновить регулярные рейсы в Коломбо, а также запустить чартеры из четырех городов России с ноября. Пока же россиянам доступны маршруты с 1–2 пересадками. Корреспондент TourDom.ru подготовил памятку для туристов.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Виза – по прилете

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Для въезда на Шри-Ланку российским гражданам необходимо получить визу. Самый простой вариант – по прилете, заплатив 40 долларов. Детям до 12 лет – бесплатно. По этой визе можно находиться в стране до 30 дней.

Также есть возможность заранее сделать заявку на электронное разрешение – ETA, заполнив анкету на специальном сервисе. Данные о детях до 16 лет вносит к себе один из родителей. С 16 лет необходим личный паспорт. Стоимость услуги – 35 долларов, а также туристы отметили дополнительное снятие 1,5 доллара в виде комиссии.

В соцсетях уточняют, что при оплате онлайн-визы картой UnionPay есть трудности. В одном из случаев был принят платеж по виртуальной карте Почта Банка и отклонен с пластиком Россельхозбанка. Среди альтернатив – получить платную визовую поддержку у туроператора.

Действие загранпаспорта – от полугода до выезда. Офицер пограничной службы может проверить наличие обратного билета.

Отменено обязательное страхование у назначенного правительством страны страховщика. Туристам лишь рекомендуют иметь медицинскую страховку с покрытием лечения COVID-19. На Шри-Ланке в прошлое ушли карантин и тесты по прилете: иностранцы свободно перемещаются по острову, открыты все туристические объекты. Но осталось одно условие – доказать при въезде отрицательный ковид-статус.

Россиянам достаточно предъявить сертификат о полном курсе вакцинации любым отечественным препаратом, например, полученным с портала Госуслуг. При отсутствии такого документа можно предоставить отрицательный ПЦР-тест, сданный за 72 часа, или антиген-тест со сроком действия двое суток. Тесты необходимы и туристам старше 12 лет. Дети до 12 лет от этого освобождены. Все справки оформляют на английском языке.

Быстро или дешевле?

Из регионов России на Шри-Ланку россиян доставляет несколько авиакомпаний через международные авиахабы. Больше всего маршрутов из московских аэропортов.

К примеру, в понедельник, 21 ноября, на крыльях Turkish Airlines: сначала Внуково – Стамбул, откуда после пятичасовой стыковки – рейс до Мале, а с Мальдивских островов – до Коломбо. Расчетное время – 20,5 часа. Стоимость места – 28,8 тыс. руб.

Из Домодедово до Шри-Ланки летит Emirates через Дубай за 13 часов, цена билета – 54,7 тыс. руб. А если вылететь на следующий день, 22 ноября, то билетный сервис выдает цену уже в 43,2 тыс. руб.

Также есть вариант перелета из Шереметьево: рейс Etihad до Абу-Даби, где запланирована пересадка на лайнер Srilankan Airlines. Всего в пути – 14,5 часа, стоимость – 31,6 тыс. руб.

На вторник, 22 ноября, поисковая система предлагает самый дешевый вариант за всю неделю. Маршрут Шереметьево – Абу-Даби – Коломбо на самолетах Etihad потребует более 26 часов при цене места в 23,9 тыс. руб.

А самые быстрые перелеты из Домодедово до Шри-Ланки – на чартерах Air Arabia со стыковкой в Шардже (всего за 11 часов). Стоимость на 22, 25 и 27 ноября – 47,1 тыс. руб.

Из Санкт-Петербурга в Коломбо доставит Emirates за 17 часов. На маршруте предусмотрена стыковка в Дубае и техническая остановка в Мале. Стоимость кресла на воскресенье, 27 ноября, – 48 тыс. руб. Из Казани этот же авиаперевозчик летит на остров с пересадкой в ОАЭ менее чем за 16 часов при цене билета в 60 тыс. руб. на 25 ноября.

Из Минеральных Вод на Шри-Ланку можно улететь за 30 тыс. руб. на бюджетном flydubai через Дубай, время в пути – 18,5 часа. Также есть маршруты из Екатеринбурга, Новосибирска и других городов, например, на бортах «Аэрофлота», S7 Airlines, «Уральских авиалиний» до Москвы и с пересадкой на международные рейсы в Коломбо.

Какие карты принимают на Шри-Ланке

Пока на Шри-Ланке обсуждают планы внедрения платежной системы «Мир», на острове есть возможность использования карт UnionPay. Путешественники при этом советуют в поездке все же рассчитывать на наличную валюту – предпочтительно доллары. Безналичная оплата доступна лишь в отдельных магазинах и отелях.

Возникают проблемы с приемом пластика от разных банков. Личный опыт «запасливого» на карты туриста в магазине duty free в зоне прилета аэропорта Коломбо: не сработали UnionPay Почта Банка, Россельхозбанка, банка «Солидарность», «Санкт-Петербург», платеж прошел по карте банка «Русский Стандарт».

В другом случае с долларовой карты Россельхозбанка путешественнику удалось оплатить счет в отеле Jungle Beach. Курс получился порядка 350 ланкийских рупий за доллар по сравнению с обменом наличных в аэропорту по 395, который турист зафиксировал по прилете. Как сообщают в пабликах, местные жители встречают каждый борт с иностранцами – предлагают индивидуальные условия при покупке рупии.

Курс местных денег нестабильный. Например, прибывшие на остров 12 сентября в обменнике аэропорта получили 371 ланкийскую рупию за один доллар при официальном кросс-курсе 350:1. По договоренности меняют валюту в ювелирных лавках и небольших отелях.

Россияне также имеют возможность получить рупии за безналичные рубли с российских карт. Частные менялы оценивают свои услуги в 7–8% к текущему кросс-курсу.

Снять наличные через банкомат – большая удача, сетуют туристы. Среди рекомендаций – при необходимости обойти несколько точек, но при этом помнить: в стране распространено воровство пин-кодов и денег с карт. Согласно переписке в чате, в частности, по рублевой карте МТС Банка в АТМ HNB комиссия составила 450 рупий, а курс обмена – около 4,5%.

Шри-Ланка: чем интересна туристам

В соцсетях каждый найдет близкий ему отзыв о Шри-Ланке. Кто-то отмечает экскурсии к древним храмам. Другие – впечатления о горных серпантинах и спрятанных в джунглях водопадах. Нетрадиционная медицина и релаксовые практики – это также о Шри-Ланке. Общее среди впечатлений – ощущение спокойствия и доброжелательность местного населения к россиянам, невысокие цены по сравнению с другими тропическими странами.

Совсем рядом с аэропортом – курорт Негомбо, с пляжа которого наблюдают, как солнце уходит в океан. В семи десятках километров к югу от Коломбо – пляжное местечко Бентота с отелями премиум-класса на побережье. Еще дальше – курортный город Мирисса, мимо берегов которого нередко проплывают киты.

Среди достопримечательностей острова – питомник Пиннавела с цейлонскими слонами. Кроме того, на острове есть дюжина национальных парков и заповедников с нетронутой природой.

Добыча драгоценных камней здесь ведется с глубокой древности. Можно увидеть и исторические копи, и современное производство. За рубинами, сапфирами, топазами и другими самоцветными камнями приезжают в городок Ратнапур. В пабликах советуют заранее узнать подробности о покупке камней и остерегаться мошенников и отмечают, что на таможне потребуют сертификат от продавца.