Турция фиксирует рост туристического спроса из Европы зимой

АНКАРА, 17 сентября. /ТАСС/. Увеличение спроса на бронирования отелей и недвижимости со стороны европейских туристов фиксируется в последние недели в Турции. Как сообщил в субботу в беседе с корр. ТАСС источник в туристической отрасли, это связано преимущественно с энергетическим кризисом, происходящим в Европе.

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"Из-за энергетического кризиса и высокой инфляции в Европе европейские туристы будут зимовать в Турции. Турецкий туристический сектор готовится провести самый напряженный зимний сезон за последние годы. Мы очень довольны возросшими запросами на бронирование, - сказал собеседник агентства. - Отели, которые обычно закрыты в межсезонье, будут работать круглый год. Кроме того, сотрудники гостиниц, которые должны отработать 5 месяцев, будут трудоустроены на 12 месяцев".

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В Ассоциации турецких туристических агентств сообщили ТАСС об ожиданиях на предстоящую зиму.

"Обычно активный туристический сезон полностью заканчивается в конце октября - начале ноября. Сейчас же мы уже получаем запросы на декабрь и январь. Например, отели класса люкс в районе Белека в провинции Анталья уже практически заполнены в начальные зимние месяцы. По нашим подсчетам, в этом году зимой может приехать как минимум на 3 миллиона больше туристов из Европы. Безусловно, это станет отличным источником дохода для экономики", - сказали в организации.

Между тем в Ассоциации туроператоров Турции (TURSAB) пока не спешат делать прогнозы по поводу предстоящей зимы. "Сейчас трудно предсказать, как отразится на туристическом секторе энергетический кризис в Европе. Но однозначно этот год у нас будет самым активным за последние три года. Турция опередит своих конкурентов с точки зрения цены - качества", - отметили в ведомстве.

Представитель Ассоциации туристических отельеров и операторов Средиземноморья рассказал ТАСС, из каких европейских стран Турция ожидает туристов в предстоящую зиму.

"Мы ожидаем, что в ноябре и декабре больше всего туристов приедет отдыхать на побережье Средиземного моря из Великобритании и Германии. А в январе-феврале, согласно нашим прогнозам, в Турции будут отдыхать туристы из Нидерландов, Бельгии и скандинавских стран", - сообщили в ассоциации.

Призывы советника Эрдогана

Между тем ранее советник президента Турции, член президентского совета по экономической политике Йигит Булут выступил с утверждением, что по меньшей мере миллион жителей стран Евросоюза из-за проблем с газоснабжением намерены провести предстоящую зиму в Турции. По его словам, "отели в Стамбуле, Измире, Анталье и во многих других провинциях будут переполнены, европейцы уже начали действовать в плане приобретения и аренды жилья".

Кроме того, Булут выступил с рекомендацией к жителям стран ЕС, в которой призвал их не тратить деньги за газ в своих домах, а вместо этого в зимний период отправиться на юг Турции. "Не платите за газ, приезжайте на отдых в Турцию. Предлагаю пенсионерам и всем тем, кто работает из дома в Европе, зимние месяцы провести на юге Турции", - сказал советник президента Тайипа Эрдогана.

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